„Frauenchor Floridsdorf“ am 17.6. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) gastiert am Samstag, 17. Juni, das beliebte Vokal-Ensemble „Frauenchor Floridsdorf“. Das große Repertoire der Sängerinnen reicht von klassischen Werken bis zu Volksweisen, Schlagern und Pop-Musik. Um 17.30 Uhr beginnt das Konzert der stimmgewaltigen Damen. Die Formation bringt an dem Nachmittag das neu kreierte Programm „Es tönen die Lieder!“ zu Gehör. Eva Krapf fungiert als Chor-Leiterin und spielt Klavier. Marlis Haslinger musiziert auch am Flügel und Felix Brachetka (Bariton) tritt als Gast-Solist auf. Die Zuhörer*innen sollen einheitliche „Eintrittsspenden“ geben (pro Person: 15 Euro). Informationen: Telefon 271 96 24, E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Der „Frauenchor Floridsdorf“ kooperiert bei der Veranstaltung mit der Kultur-Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ und der Museumsmannschaft. Auskünfte über das Bezirksmuseum Floridsdorf (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Sonder-Dokumentationen, Kultur-Angebote, u.a.) erteilt der auf ehrenamtlicher Basis eingesetzte Leiter, Ferdinand Lesmeister, gerne unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Anfragen per E-Mail an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Frauenchor Floridsdorf: www.frauenchor-floridsdorf.at

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at