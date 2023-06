„Wiener Schmäh“ und Charme auch in der Landwirtschaft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 24. Juni 2023, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Von Gemüse, das am Stadtrand von Wien in großen Glashausanalgen produziert wird, hat jeder schon gehört. Dass es mitten in der Stadt auch Bauernhöfe mit Schweinen, Ziegen und Hühnern gibt, ist weniger bekannt. Umgeben von Wohnhausanlagen und vielen Menschen ist der Hof von Andi Maurer ein Anziehungspunkt für seine Nachbarn, Schulklassen und Menschen, die nachhaltige Lebensmittel in der Stadt suchen. Auch Wein wächst in Wien und wird in einem der malerischen Heurigen in Floridsdorf und der Donaustadt getrunken, dem 21. und 22. Bezirk in Wien. Die vielbesungene „Wiener Gemütlichkeit“ und der „Schmäh“ berühren auch den neu gewählten Wiener Landwirtschaftskammerpräsidenten Norbert Walter. Vom Gemüse bis zu den Blumengärtnereien - der gebürtige Tiroler und Winzer hat sich zum Ziel gesetzt, die Wiener Landwirtschaft in all ihrer Vielfalt zu unterstützen und für die Menschen leistbar zu erhalten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 24. Juni:

*Kärntner Buschenschenken

In den 1980er-Jahren haben bäuerliche Betriebe damit begonnen, ihre Mostprodukte von den Streuobstwiesen zu vermarkten. Nach den Vorbildern der traditionellen Buschenschenken und Heurigen in Österreich. Heute wird auch Wein ausgeschenkt, wie bei den Buschenschenken am Ossiachberg und in Liebenfels.

*Genial gekocht mit Butz und Stingl

Im Hotel-Gasthaus „Der Stern“ in Obsteig in Tirol, wird regional und nachhaltig gekocht. Das Credo der Küche: Lebensmittel bestmöglich zu verwenden. Vom Butz zum Stingl. Wir waren bei der Zubereitung von „Obsteiger Hendlvariationen“ und Melanzaniröllchen dabei, einem mediterranen Gruß aus Tirol.

*Digitale Vorsorge

Wetterereignisse, wie Starkregen, Hagel, Stürme oder Hitze und lange Trockenperioden machen Landwirten zu schaffen und sorgen Jahr für Jahr für Schäden in Millionenhöhe. Die Österreichische Hagelversicherung forscht gemeinsam mit Meteorologen und Landwirten an digitalen Frühwarnsystemen, wie der HagelApp - mit „Wetterwarncockpit“ für die Bauern. Die HagelApp kann noch mehr und auch künstliche Intelligenz wird in der Praxis schon erprobt.

*Urlaub am Biokräuterhof

Seit 2015 bewirtschaften Thomas und Magdalena Steinbauer den Mathiasnhof in Ottnang in Oberösterreich. Ihr Schwerpunkt ist der Anbau von Heil-, Wild- und Gewürzkräutern, von denen auch ihre Urlaubsgäste profitieren. Zum Beispiel von einem Kräuterfußbad.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

