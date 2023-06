Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 16.6.: Raiffeisen NÖ-Wien Generaldirektor Michael Höllerer im Interview

Wien (OTS) - „Ein Banker unter Strom“ lautet der Titel des Interviews, das Ellen Lemberger mit Raiffeisen NÖ-Wien Generaldirektor Michael Höllerer geführt hat und in dem er ankündigt, dass Raiffeisen NÖ-Wien in den nächsten Tagen mit einem eigenen Stromtarif an den Start geht – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 16. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Raiffeisen beschäftigt sich seit jeher nicht nur mit dem Bankgeschäft. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist die größte private Beteiligungsholding in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Und künftig auch im Bereich Energie. In den nächsten Tagen geht Raiffeisen NÖ-Wien mit einem eigenen Stromtarif an den Start. Diese Neuerung kündigt Generaldirektor Michael Höllerer in „Saldo“ an. Höllerer ist seit etwas mehr als einem Jahr an der Spitze von Raiffeisen NÖ-Wien. Der 45-Jährige ist 2006 in den Raiffeisen-Sektor eingestiegen und war in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem auch in der Raiffeisen Bank International. Ellen Lemberger spricht mit ihm weiters über das Russland-Geschäft der RBI, über Spar- und Kreditzinsen sowie über die Sicherheit von Online-Banking.

