Branchenevent 'Energy Tomorrow' geht in die zwölfte Runde: TPA präsentiert neueste Entwicklungen in der Energiewirtschaft

Wien (OTS) - Am 14. Juni fand im Palais Niederösterreich die zwölfte Ausgabe von "Energy Tomorrow" statt. Das renommierte Beratungsunternehmen TPA hatte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsrechtskanzlei Schönherr zu diesem innovativen Branchenevent eingeladen.



Auf dem hochkarätig besetzten Podium wurden die neuesten Entwicklungen im Bereich der Umsetzung neuer Energiemodelle diskutiert. Etwa 200 interessierte Teilnehmer:innen waren sowohl persönlich als auch per Livestream dabei. Andreas Tschas, Co-Founder und CEO von Glacier, und Karin Fuhrmann, Mitglied des Management Teams bei TPA und Initiatorin von Energy Tomorrow, begrüßten die Teilnehmer:innen.



Die Eröffnung von Energy Tomorrow übernahm Florian Maringer, Referent für Klima und Energie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, mit seinem Vortrag „Energiepolitische Rahmenbedingungen für Klimaneutralität und Standort“.



Mojib Latif, Klimaexperte und Träger des Deutschen Umweltpreises 2015, hielt die Keynote zum Thema „Herausforderung Klimawandel vom Wissen zum Handeln“. Der polnische TPA Partner Wojciech Sztuba nahm gemeinsam mit dem rumänischen TPA Partner Johannes Becker den erneuerbaren Energie-Markt in Polen und Rumänien genauer unter die Lupe. Spannende Einblicke zu „Photovoltaik bei Wohnungseigenheimen und ihre rechtliche Komponente“ gewährte Bernd Rajal, Partner bei Schönherr Rechtsanwälte und Kooperationspartner der ersten Stunde von Energy Tomorrow.



goUrban Gesellschafter Michael Jayasekara beschäftige sich in seinem Beitrag mit der Rolle der Immobilienwirtschaft bei der Verkehrsrevolution. Tanja Tötzer - Thematic Coordinator, Center for Energy bei AIT – ging in ihrem Vortrag der Frage nach: Klimastress für Städte: Welche Wege führen zu mehr Klimaresilienz? Den Abschluss der Veranstaltung machte Matthias Nadrag, Gründer und Geschäftsführer von enixi GmbH, mit seinem Beitrag zu „Energiegemeinschaft und Mieterstrom – Lokale Energiemärkte als Gamechanger“.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.



Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

