Parlament erstrahlt zur Vienna Pride in Regenbogen-Farben

LGBTIQ-Intergroup betont Einsatz für Inklusion und Vielfalt

Wien (PK) - In ganz Österreich steht das Monat Juni im Zeichen der Gleichstellung der LGBTIQ-Community. In diesem Jahr setzt auch das Parlament am Wiener Ring ein öffentlich sichtbares Zeichen. Anlässlich der Vienna Pride, die am kommenden Samstag über den Ring zieht, erstrahlt das Parlament als offenes Haus für alle von 12. bis 18. Juni jeden Abend im Zeichen des Regenbogens. Dazu werden sechs Säulen beim Haupteingang des Parlaments in den Regenbogenfarben beleuchtet.

Für die Steuerungsgruppe der neuen LGBTIQ-Intergroup im Parlament ist dies ein wichtiges Zeichen für Inklusion und Vielfalt: "Mit der Regenbogen-Beleuchtung sendet das Hohe Haus in dieser Woche ein starkes Signal der Unterstützung und Solidarität mit der LGBTIQ-Community in Österreich. Durch das Beleuchten des Parlaments, dem Herzstück der Demokratie, in Regenbogenfarben senden wir eine klare Botschaft für mehr Akzeptanz, Inklusion und Gleichberechtigung der LGBTIQ-Community", betonen die Mitglieder der Steuerungsgruppe Nico Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Yannick Shetty (NEOS). Dass tausende Menschen am Heimweg von der Regenbogenparade am beleuchteten Parlamentsgebäude vorbeigehen werden, erachten sie als wichtiges Zeichen. Die Intergroup hat in den vergangenen Monaten ihre Arbeit aufgenommen und setzt aktuell auf den Austausch zwischen Politik und Vertreter:innen der LGBTIQ-Community. Für den Herbst sind weitere Arbeitsschwerpunkte geplant.(Schluss) red

HINWEIS: Fotos finden Sie im Webportal des Parlaments.

