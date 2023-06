Industrie gratuliert IV-Vizepräsident von Lattorff zu Aufsichtsratsmandat bei Boehringer Ingelheim

Wien (OTS) - Mit Philipp von Lattorff zieht ein erfahrener und erfolgreicher Unternehmer vom Country Managing Director von Boehringer Ingelheim im Regional Center Vienna in Wien zum Vorsitzenden in den Aufsichtsrat der Boehringer Ingelheim RCV GmbH berufen. Im Namen der gesamten Industrie-Familie gratuliert Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) dem renommierten Wirtschaftstreibenden und IV-Vizepräsident von Lattorff zu diesem Schritt: „In seiner Zeit als Geschäftsführer eines der größten Pharma-Unternehmen in Österreich, konnte er zahlreiche Standortinvestitionen nach Österreich holen und so die Bedeutung des Industrie-Standorts weiter ausbauen. Neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsführung ist von Lattorff ein engagierter und besonnener Interessenvertreter mit Herz und Weitblick.“

