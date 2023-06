ÖAMTC: Sperren wegen Regenbogenparade in Wien

Vorsicht auf der Flughafenzufahrt – Staus auf Ausweichstrecken

Wien (OTS) - Laut ÖAMTC müssen Verkehrsteilnehmer:innen wegen der Regenbogenparade am Samstag, 17. Juni, mit stundenlanger Ringsperre und entsprechenden Verzögerungen rechnen, auch der Franz-Josefs-Kai wird zeitweise nicht befahrbar sein.

Die erste Ringsperre wird gegen 8:30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade selbst startet um 13 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie gegen 17 Uhr ankommen soll. Die Abschlussveranstaltung endet gegen 22 Uhr.

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, vor allem auf der Zweierlinie (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt - Votivkirche). Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

ÖAMTC-Hinweis: Die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai ist während der Sperre nicht möglich. Der Club rät daher, großräumig über Handelskai bzw. äußeren Gürtel und Tangente auszuweichen.

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 31, 71 und D sowie auch innerstädtische Buslinien werden kurz geführt oder umgeleitet.

ÖAMTC setzt mit Teilnahme an Regenbogenparade Zeichen für Rechte aller Menschen

In Österreich darf niemand aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung oder Behinderung benachteiligt werden. Auch der ÖAMTC bekennt sich in seinen Statuten und Prinzipien zu Chancengleichheit und Gleichstellung, ein positiver Umgang mit Vielfalt ist eine bedeutende Säule der Unternehmenskultur. Als größter Mobilitätsclub Österreichs hat der ÖAMTC zudem Vorbildwirkung und lebt mit regelmäßigen Aktivitäten im Bereich Diversität gesellschaftliche Verantwortung.

Mit der Teilnahme an der Regenbogenparade setzt der ÖAMTC ein sichtbares Zeichen für die Rechte aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Identität, der sozialen oder geografischen Herkunft, von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Weltanschauung sowie physischen und kognitiven Fähigkeiten. Die Regenbogenparade ist der Höhepunkt der Vienna Pride, die im Juni zwei Wochen lang überall in Wien die Regenbogenfahnen wehen lässt und sich unter dem Motto "Together we rise" für die Akzeptanz aller Menschen einsetzt.

