Einladung: Tagung und Diskurs zur Verantwortung der Wissenschaft in der Klimakrise

21. Juni 2023 an der Universität für Bodenkultur Wien

Wien (OTS) - Die Verantwortung von Universitäten, „zur Lösung der Probleme des Menschen und zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen“ (§1, Universitätsgesetz, 2002), gewinnt in Zeiten der Klimakrise zunehmend an Bedeutung. Was unter gesellschaftlicher Verantwortung der Wissenschaft jedoch konkret verstanden wird, ist nicht ausdiskutiert. Die Bandbreite reicht von einem Wissenschaftsverständnis als wertfreie Wissensproduktion und -vermittlung, über politische Beratung bis hin zur Unterstützung von gewaltfreien Widerstandsformen durch Wissenschaftler*innen - wie sie zuletzt für Aufsehen gesorgt hat.

Aufgrund der Aktualität dieser gesellschaftspolitischen Fragen lädt die Universität für Bodenkultur Wien zu einer öffentlich zugänglichen, wissenschaftlichen Tagung, bei der Forsch*innen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, welche Arten der Verantwortungsübernahme angesichts der Klimakrise notwendig, sinnvoll, legitim und effektiv sind.

Gesellschaftliche Verantwortung in der Klimakrise

Was soll und darf Wissenschaft leisten?

Datum: 21. Juni 2023, 14-18 Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur Wien, TÜWI (Hörsaal 01)

Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien

Tagungsprogramm 14.00 – 16.00 Uhr

(kostenfrei mit Anmeldung)

Drei Vorträge mit anschließender Diskussion beleuchten die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln.



Naturwissenschaften in der Klimakrise. Was tun mit der wissenschaftlichen Evidenz?

Univ.-Prof. Gerhard Herndl (Meeresbiologe, UniWien, Leiter von SDG 14 im UniNEtZ)

Supporting the Great Transformation. Science as a Social Tipping Intervention?

Univ.-Prof. Ilona Otto (Transformationsforscherin, Universität Graz, Wegener Center)

Forschung zur Klimakrise zwischen Freiheit der Wissenschaft und politischem Widerstand. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?

Univ.-Prof. Daniel Ennöckl (Institut für Rechtswissenschaften, BOKU)

Podiumsdiskussion 16.30 - 18Uhr

(kostenfrei ohne Anmeldung)

In der anschließenden Podiumsdiskussion werden diese Sichtweisen um jene aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft erweitert.



Kirsten von Elverfeldt

Assoc. Professorin Institut für Geographie und Regionalforschung, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Fachkollegium der Scientists for Future Österreich

Elmar Pichl

Sektionschef, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Astrid Rössler

Abgeordnete zum Nationalrat, Umweltsprecherin im GRÜNEN Parlamentsklub)

Reinhard Steurer

Professor für Klimapolitik, Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik, BOKU)

Eva Schulev-Steindl

Rektorin, BOKU

Moderation

Lisa Bohunovsky

Stv. Leiterin des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit, BOKU

Anmeldung und mehr Infos auf https://short.boku.ac.at/tagung_verantwortung

