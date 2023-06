Borealis und die Kindernothilfe verbessern das Leben benachteiligter Kinder und ihrer Familien in Mumbai, Indien

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Borealis gibt die Unterstützung der Kindernothilfe, einer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Kinderrechte, bekannt. Die Organisation setzt sich dafür ein, das Leben der Müllsammler in Indien, die dort zu den ärmsten Menschen gehören, zu verbessern.

Die indische Stadt Mumbai produziert täglich bis zu 10.000 Tonnen Müll, der zum Großteil auf einer der drei Mülldeponien entsorgt wird. Govandi ist die älteste Deponie in Mumbai und die fünftgrößte der Welt. Sie zieht tausende Arbeitslose an, die sich durch das Sammeln und Verkaufen des Mülls ihren Lebensunterhalt verdienen. Schätzungsweise leben 1.300 Kinder in der Nähe der Deponie und arbeiten dort unter härtesten Bedingungen. Ihr Leben ist gekennzeichnet von Armut, Krankheit, Mangelernährung und dem Fehlen von sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. Die Kinder haben keine Zeit für den Schulbesuch. In der Gegend gibt es zahlreiche soziale Probleme; darunter Gewalt, Drogen, Arbeitslosigkeit, sexuellen Missbrauch, Diskriminierung von Frauen, Kinderehen und Kinderhandel.

Borealis unterstützt die Kindernothilfe und ihren langjährigen Partner vor Ort, Karunya Trust, über den Borealis Sozialfonds. Mithilfe dieses Projekts werden die Kinder und ihre Eltern gestärkt, damit sie ein gesundes Leben in Würde führen können. Dies erfolgt durch ein ganzheitliches Programm, das bei all jenen Aspekten ansetzt, die üblicherweise dafür verantwortlich sind, dass der Teufelskreis aus Armut, Gewalt und Ausbeutung weiter bestehen bleibt.

Im Rahmen des Projekts stellen die Kindernothilfe und Karunya Trust grundlegende Gesundheitsdienstleistungen und tägliche Mahlzeiten bereit, was die Gesundheit der Menschen und ihre Chancen im Leben verbessert. Ausreichend gesunde Nahrung gibt Kindern die Energie, die sie brauchen, um dem Unterricht in der Schule zu folgen und so eine Ausbildung und berufliche Qualifikationen zu erwerben. Dies wiederum gibt ihnen die Möglichkeit, einen besseren Arbeitsplatz zu finden, wie beispielsweise eine Ausbildung, was ihnen ein selbstbestimmtes und würdevolleres Leben ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Programms ist die Stärkung von Mädchen und Frauen, indem ein Bewusstsein für Kinderrechte und Geschlechtergerechtigkeit geschaffen und Opfern von häuslicher Gewalt und Missbrauch geholfen wird. Ebenso wichtig ist es, Haushalte darüber aufzuklären, wie sie die Müllmengen, die auf der Deponie entsorgt werden, durch vorheriges Sortieren und Recyceln reduzieren können.

Das Projekt spielt eine wichtige Rolle im Gemeinschaftsleben, indem es eng mit Sozialarbeitern und kommunalen Behörden sowie staatlichen Behörden, Universitäten, Colleges, Schulen und Freiwilligen zusammenarbeitet. Das Kinderkomitee, das Kinderparlament und die Müttergruppe des Projekts sind allesamt wichtige Stützen der Gemeinschaft.

„Borealis ist der Ansicht, dass eine gute Schulbildung von zentraler Bedeutung ist, um einen angemessenen Job zu finden, der ein selbstbestimmtes Leben in Würde ermöglicht“, so Thomas Gangl, Borealis Vorstandsvorsitzender. „Aus diesem Grund gehören Bildung und soziale Integration zu den drei Schwerpunkten des Borealis Sozialfonds. Wir freuen uns, die Kindernothilfe und Karunya Trust bei dieser wichtigen Arbeit, die das Leben der am stärksten benachteiligten Kinder und deren Familien in Indien verändert, zu unterstützen.“

„Die Kindernothilfe setzt sich stark für die Förderung von Kinderrechten und die weltweite Bekämpfung von Kinderarbeit ein. Wir sind dankbar, Borealis als engagierten Partner gewonnen zu haben, um die Lebenssituation von benachteiligten Kindern in Mumbai in den nächsten Jahren zu verbessern“, erklärt Gottfried Mernyi, Geschäftsführer Kindernothilfe Österreich.



Über Borealis



Borealis ist einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer im Bereich des Polyolefin-Recyclings. In Europa sind wir Marktführer in den Bereichen Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. Wir nutzen unsere Expertise im Zusammenhang mit Polymeren und unsere jahrzehntelange Erfahrung, um innovative und kreislauforientierte Materiallösungen mit Mehrwert für Schlüsselindustrien wie Konsumgüter, Energie, Healthcare, Infrastruktur und Mobilität zu liefern.

Indem wir essentielle Ressourcen für ein nachhaltiges Leben neu erfinden, bauen wir auf unser Bekenntnis zur Sicherheit, auf unsere Mitarbeiter und auf Exzellenz, während wir den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft beschleunigen und unseren geographischen Fußabdruck für unsere Kunden auf der ganzen Welt erweitern.

Borealis hat die Konzernzentrale in Wien, Österreich, beschäftigt rund 7.600 Mitarbeiter und ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2022 erwirtschafteten wir einen Nettogewinn von EUR 2,1 Milliarden. Borealis steht zu 75 % im Eigentum der OMV, einem integrierten, internationalen Erdgasunternehmen mit Sitz in Österreich, sowie zu 25 % im Eigentum der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gemeinsam mit zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, mit Firmenhauptsitz in den VAE) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

www.borealisgroup.com

www.borealiseverminds.com

Über den Borealis Sozialfonds

Der im Jahr 2008 gegründete Borealis Sozialfonds untermauert die Rolle von Borealis als sozial verantwortliches Unternehmen. Jedes Jahr wird ein Anteil aus dem Nettogewinn des Konzerns auf Grundlage klar definierter Zuteilungsregeln dem Fonds gewidmet. Um die Wirkung seines sozialen Engagements zu maximieren und die Aktivitäten in dessen Rahmen auf den Purpose des Unternehmens und dessen stark auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie 2030 abzustimmen, hat Borealis drei Bereiche für soziales Engagement definiert, die direkt zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) beitragen: Bildung und soziale Integration, Wasser und Energie sowie Abfall- und Ressourceneffizienz.

Borealis ist der Ansicht, dass die Ideen, Kreativität und Fähigkeiten junger Menschen ausschlaggebend für die Zukunft der Wirtschaft und die soziale Stabilität sind. Daher fördert der Borealis Sozialfonds das Interesse junger Menschen an Chemie und Naturwissenschaften, unterstützt das Bildungssystem bei der Bewältigung künftiger Herausforderungen und integriert marginalisierte, arme und benachteiligte Menschen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Fonds ist die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und zuverlässiger, bezahlbarer erneuerbarer Energie in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dies erfolgt im Rahmen von Water for the World, einem von Borealis und Borouge ins Leben gerufene Programm.

Darüber hinaus setzt sich Borealis für die Vermeidung von Plastikmüll in der Umwelt ein. Aus diesem Grunde unterstützt Borealis die Einführung effizienter und kostengünstiger Abfallbewirtschaftungssysteme in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das im Jahr 2017 von Borealis und Systemiq initiierte Projekt STOP läuft in enger Abstimmung mit den jeweiligen Stadtverwaltungen, um in Indonesien effektive Abfallmanagementsysteme zu schaffen.

www.borealisgroup.com/company/sustainability/social-engagement

Über die Kindernothilfe

Die 1996 gegründete Kindernothilfe Österreich ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Entwicklungshilfe und -ziele einsetzt, um so vielen Kindern wie möglich ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Kindernothilfe Österreich unterstützt Projekte in 33 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Mit unseren Partnern vor Ort legen wir den Schwerpunkt unserer Arbeit auf Kinderrechte, soziale Gerechtigkeit und die SDGs, insbesondere auf ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser, Gesundheitsversorgung und Zugang zu Bildung für Kinder und ihre Familien.

Ausführlichere Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf www.kindernothilfe.at

Über Karunya Trust

Karunya Trust ist eine Nichtregierungsorganisation (registriert gemäß dem Bombay Public Trust Act 1950) und setzt sich seit 1998 für soziale Interventionen mit dem Schwerpunkt Kinder ein. Ihre Mission ist es, die Würde und das Potenzial benachteiligter Menschen und Gruppen wiederherzustellen, indem ihnen unabhängig von Kaste, Glauben und Religion der Zugang zu ganzheitlicher Bildung, Gesundheitsleistungen, Erwerbsquellen und sicheren Unterkünften ermöglicht wird.

