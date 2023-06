FH Campus Wien begrüßt Vorstoß der Landeshauptleutekonferenz für ein Promotionsrecht an Fachhochschulen

Wien (OTS) - In ihrer Sitzung am 7. Juni 2023 betonten die Landeshauptleute die große Bedeutung der Fachhochschulen für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich und sprachen sich klar für eine dringende Weiterentwicklung des Sektors im Hinblick auf ein Promotionsrecht aus. Die Hochschulleitung der FH Campus Wien sieht darin ein wichtiges Signal in Richtung einer Weiterentwicklung der österreichischen Fachhochschulen.

Entscheidender Wettbewerbsvorteil

Wilhelm Behensky, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien, freut sich über die Solidarisierung der Landeshauptleute mit dem FH-Sektor und bezeichnet diese als zukunftsweisenden Schritt. „Als größte Fachhochschule Österreichs ist es für uns ganz wesentlich, wissenschaftliche Karrieren zu ermöglichen, Perspektiven zu bieten und die besten Köpfe halten zu können. Mit eigenen Doktoratsstudiengängen würden wir eine gläserne Decke durchstoßen, zumal wir in direktem Vergleich mit Hochschulen in der gesamten DACH-Region stehen.”

Übereinstimmung zur Relevanz der Fachhochschulen

Heimo Sandtner, Akademischer Leiter und Rektor, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Offensive der Landeshauptleute, denn diese zeige, dass es eine übereinstimmende Wahrnehmung zur hohen Relevanz der Fachhochschulen für die Wissenschaft und die Wirtschaft gebe. Sandtner weiter: „Mit Doktoratsstudien könnten wir die forschungsgeleitete Lehre noch stärker ausgestalten. Das würde auch dazu führen, die angewandte Forschung und Entwicklung noch weiter auszubauen und zu stärken”, zeigen sich Sandtner und die Vizerektorin für Forschung und Entwicklung, Elisabeth Haslinger-Baumann, überzeugt.

Behensky und Sandtner: „Wir sind bereit!”

Behensky und Sandtner abschließend: „Wir sind bereit für die nächste Stufe der akademischen Weiterentwicklung und stehen für Gespräche mit dem Bildungsministerium jederzeit zur Verfügung.”

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Mag.a Petra Razenberger

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6421

petra.razenberger @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at