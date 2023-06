AVISO: Der Westbalkan 20 Jahre nach dem EU-Gipfel von Thessaloniki - Studienpräsentation, Freitag, 30. Juni 2023, 09:00 Uhr

Gemeinsam mit Außenminister Alexander Schallenberg präsentieren die Bertelsmann Stiftung und das wiiw ihre neue Studie zum geoökonomischen Einfluss der EU auf dem Westbalkan

Wien (OTS) - Wir laden Sie sehr herzlich zu unserer Studienpräsentation ein!

Ort: Oesterreichische Kontrollbank, Reitersaal, Strauchgasse 3, 1010 Wien

Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte hier.



Programm:

09:00 Uhr - Eröffnungsrede von Alexander Schallenberg, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, zum Thema "The European Perspective: Keeping the Western Balkans on the Agenda"

09:30 Uhr - Präsentation der Studie “Keeping friends closer: Why the EU should address new geoeconomic realities and get its neighbours back in the fold” mit speziellem Fokus auf den geoökonomischen Einfluss der EU am Westbalkan durch Branimir Jovanovic, Ökonom am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)



Moderation: Stefani Weiss, Senior Expert, Bertelsmann Stiftung, Brüssel



10:30 Uhr - Kaffeepause

11:00 Uhr - Paneldiskussion zum Thema "Thessaloniki revisited 20 years on: Time for a radically new EU approach to the Western Balkans" mit:

Kadir Bahcecik , Head of Unit for Enlargement Countries, European Investment Bank, Luxemburg



, Head of Unit for Enlargement Countries, European Investment Bank, Luxemburg Odeta Barbullushi , Berater des Premierministers der Republik Albanien und nationaler Koordinator für den regionalen Wirtschaftsraum (tbc)

, Berater des Premierministers der Republik Albanien und nationaler Koordinator für den regionalen Wirtschaftsraum (tbc) Simonida Kacarska , Direktorin des European Policy Institute in Skopje



, Direktorin des European Policy Institute in Skopje Vjosa Osmani-Sadriu , Präsidentin der Republik Kosovo (tbc)

, Präsidentin der Republik Kosovo (tbc) Manuel Sarrazin , Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung für den Westbalkan (tbc)

, Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung für den Westbalkan (tbc) Ivan Vejvoda , Permanent Fellow, IWM, Wien



, Permanent Fellow, IWM, Wien Romana Vlahutin, Ambassador, Distinguished Fellow for Geostrategy, German Marshall Fund, Berlin



Moderation: Hannes Swoboda, Präsident des wiiw

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Url: https://wiiw.ac.at/e-635.html

