MINT-Gütesiegel verliehen

„MINT steht nicht nur für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sondern für Innovation, Nachhaltigkeit und Teamkultur.“ betont Martin Polaschek.

Wien (OTS) - Das „MINT-Gütesiegel 2023-2026“ wurde von Bildungsminister Martin Polaschek, der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill, der Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Wien Norbert Kraker und der Präsident der Wissensfabrik Österreich Klaus Peter Fouquet am 6. Juni 2023 im Haus der Industrie an 130 neue innovative Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich verliehen. Zahlreiche hochrangige Gäste aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft wohnten der feierlichen Übergabe der MINT-Wandplaketten und Urkunden an die ausgezeichneten Bildungseinrichtungen bei. Das MINT-Gütesiegel ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Industriellenvereinigung, der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien. Es stellt eine bundesweit gültige Auszeichnung für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Buben dar. Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen erhalten das MINT-Gütesiegel als digitales Logo für ihren Webauftritt sowie als Wandplakette für ihr Gebäude. Die ausgezeichneten Schulen und Kindergärten sind öffentlichkeitswirksam auf der „MINT-Landkarte Österreich“ unter www.mintschule.at verortet. Das Gütesiegel wird für die Dauer von drei Jahren vergeben, eine Wiedereinreichung ist nach einer Phase der Qualitätsentwicklung möglich. Die achte Ausschreibung für das MINT-Gütesiegel wird im November 2023 starten. Norbert Kraker sieht es als Aufgabe der Pädagogischen Hochschulen, die Kompetenzen der Pädagog:innen zu erweitern.

„Daher wurden sowohl in der Ausbildung, als auch in der Fort- und Weiterbildung entsprechende Schwerpunkte gesetzt, um eine innovative MINT-Bildung für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Die PH Wien ist sich dieser Verantwortung besonders deutlich bewusst und ist daher stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und wirksamen pädagogischen Konzepten. Als Urban Diversity Education Campus wird hier von uns noch ein Schritt weitergedacht, indem auch im Bereich MINT und Digitalisierung der Fokus auf die Vielfalt der Schüler:innen, wie z.B. die Mehrsprachigkeit im Wiener Bildungsraum, gelegt wird. “, unterstreicht er.

