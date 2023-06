Oö. Volksblatt: "Nur geliehen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 15. Juni 2023

Linz (OTS) - Heute werden im Landtag die rechtlichen Weichen dafür gestellt, dass die Kinderbetreuung in Oberösterreich qualitativ und auch quantitativ verbessert werden kann. Und schon jetzt ist klar, dass dies nicht der letzte Schritt war, sondern vielmehr eine permanente Aufgabe sein wird. „Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen“, so ein Sprichwort. Und in dieser Logik sind Ausgaben für Kinder nicht nur gute Investitionen, sondern eine Pflicht, quasi das Abstottern des Mietzinses.

Natürlich wird der heutige Beschluss für manche viel zu wenig weit gehen und viel zu spät sein. Und die Kritiker werden einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr fordern. Was in urbanen Gebieten händelbar ist, ist aber in ländlichen Gebieten schon ohne Rechtsanspruch eine Herausforderung. Durch Flexibilität und Kooperationen gelingt es aber (in den meisten Fällen), eine individuelle und passende Lösung zu finden. Und eines sollte man beim Anspruchsdenken mitbedenken: Die Ansprüche von heute sind die Verpflichtungen von morgen. Denn die Bereitstellung einer flächendeckenden Kinderbetreuung, die nicht in Anspruch genommen wird, ist eigentlich nicht rechtzufertigen und der Schritt für die Pflicht zur Inanspruchnahme nur ein kleiner.

