FCG/PROGE: Thomas Buder mit überwältigender Mehrheit zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am heutigen 14. Juni 2023 hat die 4. ordentliche Bundesfraktionskonferenz der FCG/PROGE in Wien unter dem Motto „Unsere Arbeit, unser Leben, unsere Zukunft" stattgefunden. In diesem Rahmen wurde Thomas Buder mit einem überwältigenden Votum von 98,6 % der Stimmen der Delegierten zum neuen Bundesvorsitzenden der FCG/PROGE gewählt. Seine Stellvertreter:innen Bernd Giesinger, Helga Bayer und Jürgen Egelseder wurden ebenfalls mit größtmöglicher Zustimmung gewählt. Karl Kapplmüller, der den Vorsitz über 12 Jahre führte, hat nicht mehr kandidiert.

Der neue Vorsitzende Thomas Buder ist ein sehr erfahrener Gewerkschafter, der sich in vielen Funktionen mit großem Engagement für die Rechte der Arbeitnehmer:innen eingesetzt hat. In seiner Ansprache an die Delegierten betonte er, dass große Herausforderungen zu bewältigen sein werden und versicherte: „Gemeinsam werden wir unsere Ziele erreichen – insbesondere die Stärkung der Rechte der Betriebsräte!“

FCG-Bundesvorsitzender und ÖGB-Vizepräsident Dr. Norbert Schnedl bedankte sich bei allen Funktionärinnen und Funktionären, sowie beim langjährigen Vorsitzenden Karl Kapplmüller, für ihren großen Einsatz. Dem neu gewählten Vorsitzenden Thomas Buder und seinem Team wünschte er „viel Kraft und Erfolg bei den kommenden Aufgaben". Schnedl zeigte sich überzeugt davon, „dass Thomas Buder und sein Team die zukünftigen Problemstellungen bewältigen und die Arbeitsbedingungen für alle Kolleginnen und Kollegen verbessern werden“.

Fraktionssekretär Mag. Herbert Böhm berichtete über die zahlreichen Tätigkeiten der FCG/PROGE in der vergangenen Funktionsperiode und verdeutlichte die Erfolge und positiven Entwicklungen. Besonders hervorgehoben hat er die positive Rolle von Frauen in den Betriebsratskörperschaften, die hier sehr erfolgreich im Sinne der Beschäftigten und der Fraktion tätig sind.

