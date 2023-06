Goodyear startet dritte Nachhaltigkeitsumfrage (FOTO)

Hanau, Wien, Volketswil (ots) - Reifenhersteller deckt mit seiner Umfrage Nachhaltigkeitstrends in der Transportbranche auf

Die jährliche "Sustainable Reality Survey" von Goodyear zur nachhaltigen Realität von Transportflotten ist online. Alle europäischen Flotten sind eingeladen, im dritten Jahr in Folge teilzunehmen. Die Umfrage hilft Goodyear, die Nachhaltigkeitsbemühungen der gesamten Branche zu verstehen und gibt Flotten die Möglichkeit, ihre Erfolge und Herausforderungen auf dem Weg zu nachhaltigerem Wirtschaften mitzuteilen.

Im Jahr 2022 zeigt die Umfrage, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den Fuhrparks zunimmt und die Investitionen dafür im Jahresvergleich steigen. Fuhrparks erkennen Nachhaltigkeit nicht nur als lohnendes soziales Anliegen, sondern viele sehen auch eine Verbesserung ihres Geschäftsergebnisses.

Die nun im dritten Jahr durchgeführte Umfrage hat sich zu einer zuverlässigen Datenquelle für die Transportbranche entwickelt, die detaillierte Informationen über die Zukunft von Logistik und Transport zusammenfasst.

Reifen und Mobilitätslösungen spielen eine wichtige Rolle

Die Umfrage beleuchtet die Herangehensweise von Fuhrparks an das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Kontexten. Dazu gehören das Verständnis der neuesten Umweltvorschriften, die Formalisierung von Nachhaltigkeitszielen und -messungen oder der Einsatz neuer Lösungen und Technologien. Viele europäische Fuhrparks, die das Goodyear Total Mobility-Angebot nutzen, haben bereits eine verbesserte Leistung und Unterstützung bei ihren Bemühungen um Nachhaltigkeit erfahren. So kann beispielsweise die Verwendung des FUELMAX ENDURANCE von Goodyear zu einer CO2-Reduktion von bis zu 2% beitragen, was bei einer Flotte von 100 Fahrzeugen einer Einsparung von rund 40.000 Litern Kraftstoff pro Jahr entspricht. [1]

Darüber hinaus ermöglichen Mobilitätslösungen wie Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint oder Goodyear DrivePoint ein schnelleres und einfacheres Flottenmanagement, was zu einer höheren Effizienz führt und die Nachhaltigkeitsziele von Flotten unterstützt.

Im vergangenen Jahr gaben 60% der befragten Fuhrparks in Deutschland, Österreich und der Schweiz an, dass kraftstoffsparende Reifen Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie sind. In der Vergangenheit waren Flottenbetreiber gezwungen, zwischen Langlebigkeit, Grip, Kraftstoffeffizienz und Laufleistung zu wählen. Die neuesten Produkte und Mobilitätslösungen von Goodyear, die im Rahmen von Goodyear Total Mobility angeboten werden, helfen jedoch, das richtige Gleichgewicht zu finden und bessere Ergebnisse für Fuhrparks zu erzielen. Zudem gaben ganze 67% der Flotten im letzten Jahr an, dass sie telematikbasierte Lösungen einsetzen, um den Kraftstoffverbrauch zu überwachen und zu reduzieren.

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe bei Goodyear, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, dass wir durch die Sustainable Reality Survey einen einzigartigen Einblick in die täglichen Entscheidungen von Fuhrparks in ganz Europa gewinnen konnten. Wir legen großen Wert auf das Feedback unserer Kunden, das wir aus dieser breit angelegten Branchenstudie gewonnen haben. Dank der Schlussfolgerungen, die wir seit der ersten Umfrage im Jahr 2021 erhalten haben, sind wir besser darauf vorbereitet, auf die Herausforderungen von Flotten zu reagieren und sie bei der Steigerung ihrer Geschäftsergebnisse zu unterstützen. Seit 2021 sind die Ergebnisse der Goodyear Sustainable Reality Survey ein sehr gutes Barometer dafür, wie die Transportindustrie in Europa mit diesen neuen Herausforderungen umgeht und wie sie ihre Unternehmen verändert, um sie nachhaltiger zu machen."

Teilen Sie mit, wie Sie Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen: https://www.sustainablerealitysurvey.eu/

Die Goodyear-Umfrage zur nachhaltigen Realität läuft noch bis zum 21. Juli 2023. Wie in den vergangenen Jahren wird TreeNation für jede ausgefüllte Umfrage einen Baum pflanzen.

[1] Basierend auf der VECTO-Berechnung, Unterschied zwischen C-EU-Reifenlabel und B-EU-Reifenlabel für Kraftstoffeffizienz. Der Wechsel von einem Reifen mit dem C-Label zu einem kraftstoffeffizienten Reifen mit dem B-Label bedeutet eine CO2-Reduzierung von 2%. Nach internen Berechnungen kann dies zu einer Einsparung von etwa 1 Tonne CO2-Emissionen und 400 l Kraftstoff pro Lkw und Jahr führen.

