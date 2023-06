Österreichische Ärztekammer: Gesprächsangebote bitte ernst nehmen, Herr Minister!

Die gestern vom Gesundheitsminister geäußerte Gesprächsbereitschaft ist zwar zu begrüßen, die Realität sieht derzeit aber anders aus.

Wien (OTS) - Erfreut und gleichzeitig überrascht reagiert die Spitze der Österreichischen Ärztekammer auf das gestern in der „ZiB2“ geäußerte Angebot von Gesundheitsminister Johannes Rauch, man sollte sich doch an einen Tisch zusammensetzen. Harald Schlögel, geschäftsführender Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, und die beiden Vizepräsidenten und Kurienobmänner Harald Mayer und Edgar Wutscher, begrüßten die offene Wertschätzung der Ärztekammer-Expertise, zeigten sich aber zugleich auch irritiert angesichts der Vielzahl seitens des Ministeriums abgesagter Termine in den vergangenen Wochen.

„Es gab vor wenigen Monaten sogar einen gemeinsamen Aufruf aller neun Landesärztekammer-Präsidenten an den Minister, dass wir uns zusammensetzen wollen und auf Augenhöhe konstruktiv über die Herausforderungen der kommenden Jahre sprechen. Diese ausgestreckte Hand wurde mit einer flapsigen Bemerkung zurückgeschlagen“, erinnert Schlögel. Seitdem würden andere verabredete Termine immer wieder von Ministerium verschoben. „Wir erwarten angesichts der gestern verkündeten Dialogbereitschaft rasch konkrete Einladungstermine, die dann auch eingehalten werden“, so die ÖÄK-Spitze. Schließlich bringe die Standesvertretung der fast 48.000 österreichischen Ärztinnen und Ärzte unersetzliche Expertise mit und habe sich in der Vergangenheit stets als Partner mit Handschlagqualität erwiesen. Die Ärztekammer habe es sich daher nicht verdient, derart hingehalten zu werden, betonen Schlögel, Mayer und Wutscher unisono. Eine Einladung zum 147. Ärztekammertag kommende Woche in Geinberg wird Minister Rauch übermittelt. „Wenn dem Minister am Dialog gelegen ist, starten wir dort“, so die ÖÄK-Spitze.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sascha Bunda

Öffentlichkeitsarbeit

+ 43 1 514 06-3341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at