VP-Mahrer ad Babler: Erhobene Faust und Kreuzverbrennung

Erschreckende politische Kultur in der SPÖ

Wien (OTS) - Die Bilder vom Bundesparteitag der SPÖ, auf dem Andreas Babler mit erhobener Faust die Partei in Richtung Klassenkampf ausrichtete, sind sinnbildlich für die neue politische Kultur der Babler-SPÖ. Fast jeden Tag erfahren wir, wie Andreas Babler seinen politischen Stil durch aktuelle oder frühere Aussagen offenbart. „Für mich ist es erschreckend, dass wir mit einer politischen Führung der Sozialdemokratie konfrontiert sind, die einem konstruktiven politischen Diskurs mit erhobener Faust entgegnen möchte“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Nun wurde zusätzlich medial bekannt, dass Andreas Babler als Mittzwanziger in seiner Funktion als Landessekretär der niederösterreichischen Sozialistischen Jugend öffentlich in einer Zeitung zur Verbrennung von Kreuzen in den Schulen aufgerufen haben soll. „Es stellt sich die Frage, wie lange die Sozialdemokratie, und insbesondere auch die Wiener SPÖ, dieses Gedankengut und diese Wort-und Bildsprache noch aushält“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at