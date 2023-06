Nehammer gratuliert Wilfried Haslauer zur Wiederwahl als Landeshauptmann von Salzburg

Stocker: „Zehn Jahre nach Amtsantritt wird der Salzburger Landeshauptmann wieder im Amt bestätigt“

Wien (OTS) - „Wilfried Haslauer setzt sich bereits seit zehn Jahren als Landeshauptmann mit vollem Engagement und Herzblut für die Anliegen der Salzburgerinnen und Salzburger ein. Mit höchster Kompetenz und Besonnenheit lenkt Haslauer die Geschicke des Bundeslandes und geht nun in seine dritte Amtszeit als Landeshauptmann. Dieser erfolgreiche Kurs wird jetzt fortgesetzt, nachdem die Wählerinnen und Wähler die Salzburger Volkspartei ein weiteres Mal mit dem meisten Vertrauen ausgestattet haben. Die Salzburgerinnen und Salzburger wissen: Ihre Heimat ist bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seinem Team in den besten Händen. Die Zusammenarbeit mit Wilfried Haslauer ist sehr vertrauensvoll und ausgezeichnet. Er ist ein Stabilitätsfaktor in politisch schwierigen Zeiten“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer zu seiner heutigen Wiederwahl im Salzburger Landtag.



„Als starke Stütze in Salzburg ist Wilfried Haslauer ein Stabilitätsfaktor im Land. Ich gratuliere ihm und seinem ganzen Regierungsteam und freue mich auf die Zusammenarbeit. Mit der Wiederwahl sind die Voraussetzungen geschaffen, den erfolgreichen Kurs im Land Salzburg fortzusetzen und den Ansprüchen der Salzburger Landsleuten weiter gerecht zu werden. Denn als Volkspartei vertreten wir als einzige Partei die breite Mitte der Gesellschaft und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



