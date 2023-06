Terminaviso: 23 sichtbare Zeichen für Bildung in ganz Wien

Als deutliches Signal für Bildung wird am Wiener Rathaus Fahne gehisst

Wien (OTS) - Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Wiener Stadtschulrats, heute Bildungsdirektion für Wien, waren die 242.000 Wiener Schülerinnen und Schüler eingeladen, zu zeigen, was Bildung in ihrem Bezirk ausmacht, prägt und wie sie sich Bildung in Zukunft vorstellen. Die kreativen Ideen wurden künstlerisch umgesetzt und von einer Jury bewertet.

Am Wiener Rathaus und in jedem der 23 Wiener Gemeindebezirke wird eine Fahne am Bezirksamt gehisst und zeigt, was für junge Menschen wichtig ist.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer wird gemeinsam mit den Gewinnerinnen des Kreativwettbewerbs und Künstlerinnen der Klasse 2A des Wiedner Gymnasiums die Fahne hissen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen:

Zeit: Montag, 19. Juni 2023, 10 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

