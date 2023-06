Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman und TAG Heuer eröffnen Filialen in Royalmount, dem neuen Einzelhandels- und Lifestyle-Bezirk in Montreal

Montreal (ots/PRNewswire) - Royalmount, eine große neue Einzelhandels- und Lifestyle-Destination, die nächstes Jahr in Montreal entstehen wird, hat heute Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman sowie TAG Heuer als die neuesten Luxusmarken angekündigt, die im Sommer 2024 eröffnet werden sollen.

Andrew Lutfy, CEO von Carbonleo, sagte: „Wir freuen uns sehr, diese erstklassigen und in ihrer Kategorie führenden Marken in Royalmount willkommen zu heißen, das im Osten Kanadas zur ersten Adresse für Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung werden wird. Jahrelange Überlegungen und Planungen wurden angestellt, um die richtigen Marken nach Montreal zu bringen. Diese Neuzugänge stehen für eine spannende Zukunft von Royalmount und werden dazu beitragen, unsere gemeinsame Vision und unsere Werte mit Leben zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, diese Marken und unsere geschätzten Gäste und Besucher im nächsten Jahr willkommen zu heißen".

Zu den bereits angekündigten Marken bei Royalmount gehören Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. sowie RH, die im nächsten Jahr ebenfalls eigene Geschäfte eröffnen werden. Insgesamt werden dort künftig über 170 Geschäfte und 60 Restaurants angesiedelt sein. Neben den international etablierten Marken, die nach Royalmount kommen, werden 50 % der Marken und Einzelhandelskonzepte völlig neu auf dem Quebecer Markt sein und Besuchern wie Einheimischen etwas Einzigartiges bieten.

Saint Laurent wird in Royalmount mit seinem ersten eigenständigen Geschäft in der Stadt präsent sein und damit ein Aushängeschild für Quebec darstellen. Versace wird in Montreal mit seinem ersten eigenständigen Geschäft in der Stadt präsent sein. Die jüngste Eröffnung von Jimmy Chooist die erste in der Stadt Montreal und wird die gesamte Produktpalette der Luxus-Accessoire-Marke präsentieren.

Das neue Flaggschiff von David Yurmanin Royalmount wird das größte Geschäft des Unternehmens in Kanada und das erste in Quebec sein, während TAG Heuer in Royalmount sein erstes eigenes Geschäft in Montreal eröffnen wird, das durch sein Design und seine Gestaltung eine Hommage an die Geschichte des Rennsports in der Stadt darstellt. Michael Kors wird seine Präsenz in der Stadt mit einem neuen Geschäft erweitern, das die Michael Kors Collection führen wird.

Royalmount ist ein 7 Milliarden Dollar gemischt konzipiertes Projekt im Herzen von Montreal, das Einzelhandelsgeschäfte, Büros, Restaurants und Unterhaltungsangebote umfasst und unseren einladenden zentralen Park umgibt. Die erste Phase wird aus einem zweistöckigen Einzelhandels- und Lifestyle-Komplex mit einer Fläche von knapp 76.600 m² bestehen. Royalmount wird das erste zu 100 % klimaneutrale Mischnutzungsprojekt auf dem amerikanischen Kontinent und das größte LEED Gold-Einzelhandelsprojekt in Kanada sein. Das von der Immobilienentwicklungs- und Immobilienverwaltungsgesellschaft Carbonleo durchgeführte Projekt zielt darauf ab, erstklassige Marken und Erlebnisse auf den Quebecer Markt zu bringen.

Nach seiner Eröffnung wird Royalmount das herausragende Ziel für Einkaufen, Essen und Unterhaltung im Osten Kanadas sein. Royalmount bietet mehr als nur einen Ort für Transaktionen und möchte Menschen in einem Umfeld zusammenbringen, in dem emotionales Wohlbefinden und Glück im Vordergrund stehen. Die Destination wird sich auf nachhaltigen Einzelhandel, Konnektivität und inklusiven Luxus konzentrieren, wo jeder Käufer etwas finden kann, das ihm gefällt. Royalmount wird die sich entwickelnde Art und Weise widerspiegeln, wie Einheimische und Besucher einkaufen, arbeiten und neue Erfahrungen ausloten.

Weitere Information finden Sie unter: www.royalmount.com

Informationen zu Carbonleo

Carbonleo ist ein in Privatbesitz befindliches Immobilienentwicklungs- und Immobilienverwaltungsunternehmen mit Sitz in Quebec, das sich auf einen fortschrittlichen, menschenzentrierten und lebendigen Ansatz spezialisiert hat, der stark auf gelebte Erfahrungen ausgerichtet ist. Inspiriert von den weltbesten Designern und internationalen Best Practices entwickelt das äußerst erfahrene Team von Carbonleo Immobilienprojekte, die den Wünschen heutiger und zukünftiger Generationen gerecht werden. Aufbauend auf dem Erfolg der innovativen, gemischt konzipierten Projekte, die sich bereits in seinem Portfolio befinden, engagiert sich Carbonleo weiterhin für die Wiederbelebung Montreals durch die Schaffung einer Reihe günstiger, außergewöhnlicher und äußerst wertvoller Projekte, die sich nahtlos in die Stadtteile integrieren, in denen sie zum Leben erweckt werden www.carbonleo.com

Informationen zu L Catterton

Mit einem Eigenkapital von rund 33 Milliarden USD für seine Fondsstrategien und 17 Niederlassungen auf der ganzen Welt ist L Catterton das größte globale Private Equity-Unternehmen, das sich auf Konsumgüter spezialisiert hat. Das Team von L Catterton, das aus fast 200 Investment- und Betriebsexperten besteht, unterstützt Managementteams auf der ganzen Welt beim Aufbau von starken, in ihrer Kategorie führenden Marken, indem es tiefgreifende Einblicke in die Produktkategorie, operative Exzellenz und ein breites strategisches Beziehungsnetz nutzt. Seit 1989 hat das Unternehmen rund 250 Investitionen in der Konsumgüterbranche getätigt. Weitere Informationen über L Catterton finden Sie auf www.lcatterton.com

