SPÖ-Kucher: „Mit der SPÖ ist wieder zu rechnen!“

Vom Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin bis zum Kampf gegen die Teuerung, eine gestärkte SPÖ ist mehr denn je gefragt

Wien (OTS/SK) - Der frisch gewählte, neue geschäftsführende Klubobmann der SPÖ Philip Kucher stellte sich in seiner Rede dem Nationalrat in seiner neuen Rolle vor. Er bedankte sich bei allen Kolleg*innen aus allen Parteien, die ihm bereits persönlich, telefonisch oder schriftlich gratuliert hatten. Zugleich übermittelte er den anderen Parlamentsfraktionen eine klare Botschaft: „Mit der SPÖ ist in Zukunft wieder zu rechnen!“ ****

Wie dringend es eine gestärkte und geschlossene Sozialdemokratie in Österreich brauche, könne man unschwer an der Gesamtsituation im Land erkennen. „Von der Zwei-Klassen-Medizin bis zur Teuerung. In Österreich kracht es an immer mehr Ecken und Enden.“

In der laufenden Debatte zu einer Gesundheitsreform plädiert Kucher zunächst dafür, in aller Klarheit auszusprechen, was ist: „Unser Gesundheitssystem befindet sich in einer dramatischen Situation. Solange es Menschen in der Pflege gibt, die uns sagen, dass sie nicht mehr können, haben wir den Pflegenotstand nicht bekämpft. Solange es noch Menschen gibt, die in Apotheken gehen, aber dort das verschriebene notwendige Medikament nicht erhalten, haben wir noch viel zu tun.“

Ein Gesundheitssystem, das für jeden Menschen in Österreich – unabhängig von Beruf, Wohnort oder der Größe der Brieftasche – die beste Gesundheitsversorgung organisiert, sei eine Frage des Respekts und der Würde, erklärt Kucher. Die Sozialdemokratie wird ihren Kampf für ein besseres, gerechteres Österreich fortsetzen. (Schluss) lk/bj

