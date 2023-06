Musik-Schüler*innen konzertieren im Bezirksmuseum 21

Eintritt frei am 15.6., 18.6., 19.6., 24.6. und 25.6., Info: Tel. 271 96 24

Wien (OTS) - Talentierte Nachwuchs-Musiker*innen beeindrucken mit ihrem Können die Zuhörer*innen bei Konzerten im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl): Am Donnerstag, 15. Juni, beginnt um 18.00 Uhr ein Auftritt begabter junger Violinist*innen aus der Klasse Arna Isabel Meyer. Gleichermaßen empfehlenswert ist das Gastspiel von Flötist*innen und Klarinettist*innen aus der Klasse Csilla Papp am Sonntag, 18. Juni, ab 16.00 Uhr.

Ambitionierte Geiger*innen aus der Klasse Renate Stübner an der Musikschule Floridsdorf möchten am Montag, 19. Juni, ab 18.30 Uhr, das Publikum im Saal des Museums begeistern. Ein Gesangsabend mit Schüler*innen von Susanne Srednik fängt am Samstag, 24. Juni, um 17.00 Uhr, an. Am Sonntag, 25., Juni, tragen Instrumentalist*innen aus der Klasse Ingrid Hofbauer (Musikschule Floridsdorf) ab 15.30 Uhr ein Programm mit dem Titel „Kammermusik am Nachmittag“ vor. Der Eintritt ist bei allen Konzerten kostenlos. Spenden der Besucher*innen werden erbeten. Von der Klassik bis zum Volkslied reicht die breite Palette gewissenhaft einstudierter Programme. Informationen: Telefon 271 96 24 (Kultur-Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“, Obfrau Eva Krapf). Erkundigungen per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Auskünfte über den laufenden Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, Kultur-Termine, u.a.) erhalten Interessierte vom ehrenamtlich tätigen Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den Direktor via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Musik-Pädagogin Arna Isabel Mayer: www.violinunterricht.at/ueber_mich.html

Musik-Pädagogin Susanne Srednik (MS Korneuburg): https://musikschule-korneuburg.at/employees/srednik-mag-susanne/

Musik-Schule Floridsdorf (Stübner und Hofbauer): www.musikschule21.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

