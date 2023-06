Korosec: „Gewalt gegen Ältere schadet uns allen und muss verhindert werden!“

Seniorenbund-Präsidentin fordert gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung sowie den Ausbau von Prävention und Betreuung, um Gewalt gegen ältere Menschen einzudämmen.

Wien (OTS) - „Gewalt darf in keinem Alter akzeptiert werden. Und gerade Gewalt gegen ältere Menschen wird gerne tabuisiert und in den Debatten zur Seite geschoben. Hier leiden besonders Frauen unter körperlicher und insbesondere psychischer Gewalt und sozialer Isolation, oft durch die eigenen Partner. Die Betroffenen suchen oft keine Hilfe – einerseits aus Scham, andererseits, weil die Ansprechpersonen fehlen. Diesen Teufelskreis müssen wir durch Sensibilisierung und Aufklärung durchbrechen!“, fordert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec anlässlich des morgigen Welttags gegen Gewalt an älteren Menschen.

Sie erinnert daran, dass Gewalt viele Gesichter hat. „Viele denken zuerst an körperliche Gewalt. Aber auch Vernachlässigung, herabwürdigende Behandlung, beispielsweise durch Infantilisierung, die Einschränkung des freien Willens oder respektlose Kommunikation sind Facetten von Gewalt.“ Gewalt gegen ältere Menschen, etwa durch pflegende Angehörige, kann auch eine tragische Folge von Überlastung sein, weswegen sich Ingrid Korosec weiter für zusätzliche Entlastungen pflegender Angehöriger im Rahmen der Pflegereform einsetzt. „Dazu brauchen wir insbesondere den Ausbau mobiler Dienste, Tageszentren sowie einheitliche und professionelle Pflegeangebote, die in allen Bundesländern gleich leistbar sind!“

Die Seniorenbund-Präsidentin fordert neben einem Ausbau des Gewaltschutzes und verstärkter Präventionsarbeit mit dem Fokus auf ältere Menschen vor allem größere Anstrengungen zu einer gesamtgesellschaftlichen Sensibilisierung. „Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben – egal in welchem Alter. Ohne eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung wird sich die Gewaltspirale immer weiter drehen – das schadet uns allen. Denn jene, die jetzt ältere Menschen marginalisieren und diskriminieren, werden im Alter das ernten, was sie gesät haben“, mahnt Korosec abschließend.

