Bihać dankt Andi Babler: „Euer Rettungswagen rettet täglich Menschenleben an der EU-Außengrenze“

Elvedin Sedić, Bürgermeister der Stadt, gratulierte Andi Babler und der SPÖ zur neuen Führung.

WIEN/BIHAĆ (OTS) - Als Andi Babler neuer Vorsitzender seiner Partei wurde, ging die Freude bis an die EU-Außengrenzen: So gratulierte dem Traiskirchener Bürgermeister in einem offiziellen Schreiben auch die Stadt Bihać bzw. deren Bürgermeister Elvedin Sedić. Babler unterstützte Anfang 2022 die alleingelassene Stadt, die die letzten Jahre einer der größten Hotspots der Fluchtbewegung am Balkan ist.

100.000 Kilometer für die Menschlichkeit

„Als Bürgermeister von Traiskirchen kennst du aus eigener Erfahrung die jahrelang herrschenden menschenunwürdigen Zustände für Geflüchtete und betroffene Gemeinden, die immer wieder durch das bewusste Versagen von verantwortlichen Staaten und der EU produziert werden und mit denen Städte wie Bihać oder Traiskirchen zu kämpfen haben. Bei deinem Besuch der EU-Außengrenze im Jänner 2022 hier in Bihać hast du dir nicht nur selbst ein Bild der Lage gemacht, sondern unserer Stadt, unseren Bürger:innen und den Geflüchteten in einer kritischen Notlage geholfen: Der Rettungswagen, den du damals nach Bihać gefahren hast, hat mittlerweile 100.000 Kilometer und tausende Einsätze hinter sich. Tagtäglich ist das Fahrzeug, welches uns auf deine Initiative der Arbeitersamariterbund Traiskirchen-Trumau spendete, im Durchschnitt 10 bis 15 Mal im Einsatz, um Leben zu retten und die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Geflüchteten zu gewährleisten“, schreibt Bürgermeister Elvedin Sedić. Im Schreiben äußert er die Hoffnung, dass Babler durch seine „neue Rolle“ in Zukunft in Österreich zu einem sachlichen und fachlichen Diskurs zum Thema Asyl und Migration beitragen wird.

Das ganze Schreiben ist im Anhang als PDF.

