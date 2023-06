„Trooping the Colour“-Premiere von King Charles live im ORF

Am 17. Juni ab 9.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es ist eine weitere Premiere für King Charles: Am Samstag, dem 17. Juni 2023, nimmt er erstmals als König die traditionelle Truppenparade „Trooping the Colour“ ab, ORF 2 berichtet ab 9.55 Uhr live. Susanne Höggerl und Marion Nachtwey führen gemeinsam mit Experten durch die insgesamt rund viereinhalbstündige Live-Sendung. Zur Einstimmung zeigt ORF 2 bereits um 9.30 Uhr „Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger“, der sich dabei „Die neuen englischen Gärten“ ganz genau ansieht. Und zum Abschluss nimmt der Garten-Fachmann um 16.00 Uhr „Das Paradies in der Ferne: Cornwall – Das Land der Rosamunde Pilcher“ unter die Lupe. Marion Nachtwey ist am Freitag, dem 16. Juni, um 17.30 Uhr in ORF 2 zu Gast in „Studio 2“.

9.55 Uhr: Trooping the Colour – Die Vorbereitungen

In Vorbereitung auf die große Truppenparade zum Geburtstag von König Charles III. blicken Susanne Höggerl und Society-Expertin Marion Nachtwey noch einmal zurück auf die prunkvolle Krönung, zeigen, wie die ersten Monate des neuen Monarchen gelaufen sind, und besprechen Zustand und Zukunft des britischen Königshauses.

10.30 Uhr: Parade für den König

Es ist eine jahrhundertealte Tradition: Zur Feier des Geburtstages des Monarchen zeigt das britische Militär in einer großen Parade, was es kann. Wegen des Wetters findet „Trooping the Colour“ immer im Juni statt, heuer erstmals für König Charles III. Erwartet werden neben ihm auch viele andere hochrangige Mitglieder des Königshauses. ORF 2 zeigt live und in voller Länge die besten Bilder, im Studio bei Susanne Höggerl liefern Society-Expertin Marion Nachtwey, ORF-Adelsreporter Ansgar Gersmann und Militärexperte Christoph Hatschek Einblicke und Hintergründe zum royalen Event. Live aus London meldet sich ORF-Korrespondent Jörg Winter.

Die ORF-TVthek stellt die TV-Übertragung als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Barrierefreie Übertragung für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Live-Übertragung von „Trooping the Colour“ wird barrierefrei angeboten. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen von Johannes Karner und Joseph-Sebastian Steinlechner live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Das Paradies in der Ferne:

Cornwall – Das Land der Rosamunde Pilcher“ (17. Juni, 16.00 Uhr, ORF 2)

Atemberaubende Steilküsten, herrliche Strände, verträumte Cottages und paradiesische Gärten – das ist die typische Rosamunde-Pilcher-Landschaft in Cornwall. Karl Ploberger begibt sich in „Das Paradies in der Ferne: Cornwall – Das Land der Rosamunde Pilcher“ um 16.00 Uhr in ORF 2 auf eine Entdeckungsreise zu den Gartenparadiesen und den schönsten Schauplätzen in der südwestlichsten englischen Grafschaft.

