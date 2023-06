Götze/Grüne: Neuer Fonds macht Investitionen in innovative Start-ups und KMUs auch für große Investor:innen attraktiver

Neuer Wagniskapitalfonds bedeutet frisches Geld für Innovationen in und aus Österreich

Wien (OTS) - Mehr Zahlungsfähigkeit bei geringerer Abhängigkeit von Bankkrediten: Das hatten sich die heimischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) lange gewünscht. Der heute, Mittwoch, im Ministerrat präsentierte Wagniskapitalfonds wird heimischen Start-ups und KMUs genau das ermöglichen. „Das neue Gesetz schafft endlich Rahmenbedingungen für einen Private Equity Fonds, der jungen und innovativen Unternehmen dringend benötigte Liquidität verspricht“, erläutert Elisabeth Götze, Sprecherin für Wirtschaft und Innovation im Grünen Parlamentsklub. Und weiter: „Für gute Ideen gibt es mangels Besicherung oft keinen Bankkredit. Daher lassen sich Innovationen oft nur aus eigener Kraft umsetzen.“ Darüber hinaus bietet Risikokapital für die Unternehmen den Vorteil von Erfolgsbeteiligung statt erfolgsunabhängiger Zinszahlung.

Der Fonds soll institutionelle und qualifizierte private Investor:innen ansprechen. Bisher waren Unternehmensbeteiligungen an kleineren Unternehmen in der Wachstumsphase für institutionelle Investor:innen aufgrund ihrer Anlagebeschränkungen oft tabu. Viel Geld von Pensionskassen und Versicherungen wird deswegen im Ausland veranlagt, ohne Wirkung für die heimische Wirtschaft. „Mit einem Fonds, der seine Anteile als Aktien vertreibt, wird nun genau diese Form der Unternehmensbeteiligung auch für institutionelle Investor:innen möglich. Das bedeutet frisches Geld für Innovationen in und aus Österreich!“, freut sich Götze.

Wie der Name des neuen Fonds deutlich macht, nehmen Investor:innen aber auch Risiko auf sich. Für die Fondsmanager:innen, welche über die Veranlagungen entscheiden, gelten daher weiterhin die strengen Bestimmungen aus dem Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetz. „Der neue Fonds wird nur an Profis vermarktet. Und der Finanzmarktaufsicht kommen umfassende Rechte und Pflichten bei der Überwachung der Wagniskapitalfonds zu“, so Götze, die sich im Zuge der Verhandlungen mit dem Koalitionspartner für einen starken Anleger:innenschutz einsetzte.

