jö Bonus Club: Wahlfreiheit für jö Mitglieder mit den neuen Mitgliedschaftsoptionen

Erstmalig gibt es dabei die Möglichkeit einer rein digitalen Alias-Mitgliedschaftsoption, bei der man ohne Angabe von Namen und Adresse am Club teilnehmen kann.

Wien (OTS) - Mehr als 4,4 Millionen Mitglieder vertrauen dem jö Bonus Club bei ihrem täglichen Einkauf. Nun launcht der jö Bonus Club ein innovatives Mitgliedschaftsmodell, das Menschen durch mehrere Optionen – Gold, Basis und Alias – die freie Wahl gibt, ihre Mitgliedschaft nach persönlicher Präferenz zu gestalten.

„Als größter Kundenclub des Landes sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Das bedeutet, dass wir uns weiterentwickeln und innovative Lösungen anbieten, um auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder noch besser einzugehen. Diese sind individueller geworden und dank der neuen Mitgliedschaftsoptionen entscheiden Kundinnen und Kunden frei nach ihren Präferenzen, wie sie den jö Bonus Club für sich nutzen wollen“, so Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. Der jö Bonus Club als größter Kundenclub des Landes hilft seinen Mitgliedern durch das Sammeln und Einlösen von Ös bares Geld zu sparen. Allein in den letzten zwölf Monaten* haben jö Mitglieder durch die Nutzung von jö österreichweit rund 146 Millionen Euro eingespart, seit dem Start 2019 waren es sogar 790 Millionen Euro. Insgesamt sind 4,4 Millionen Menschen Kund:innen im Club – umgerechnet ergibt das einen jö Anteil von 57 Prozent an der österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren.

Mit Gold, Basis und Alias ist die Mitgliedschaft nach individueller Präferenz gestaltbar

Neu ist die Möglichkeit einer Alias-Mitgliedschaftsoption. Bei dieser Variante geben Mitglieder nur ihre E-Mail Adresse und einen Alias-Namen an und können entscheiden, ob sie von maßgeschneiderten Vorteilen profitieren möchten. „Jede Person hat ihre eigenen Vorlieben in Bezug auf ihre Mitgliedschaft und vor allem die Informationen, die sie teilen möchte. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ernst und haben basierend darauf eine rein digitale Mitgliedschaftsoption entwickelt, bei der lediglich eine E-Mail Adresse und ein Alias-Name angegeben werden müssen“, so Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs.

Die Mehrheit der jö Kund:innen möchte jedoch ihre Mitgliedschaft in vollem Ausmaß für sich nutzen, wie aus Umfragen des jö Bonus Clubs hervorgeht. Hierfür können Mitglieder die Gold-Option wählen, bei der sie – wie auch bisher – durch Angabe ihres Namens, ihrer Adresse und ihres Geburtsdatums und durch Einwilligung in Profiling für personalisierte Werbung maßgeschneiderte Vorteile bis hin zu maßgeschneiderten Geburtstagsgutscheinen auch per Post erhalten.

Für all jene, die zwar Briefe des jö Bonus Clubs erhalten, die Mitgliedschaft aber vor allem für das Sammeln und Einlösen von Ös, ohne auf die eigene Person zugeschnittene Vorteile nutzen möchten, steht die Basis-Option mit Angabe der Anschrift und des Namens zur Verfügung.

Das heißt, jedes Mitglied kann selbst auswählen, ob es persönliche Gutscheine auch per Post erhalten möchte oder die Club-Vorteile lieber mit der neuen Alias-Mitgliedschaft vollkommen digital und ohne Angabe von Namen und Adresse nutzen will. In allen Mitgliedschaftsoptionen kann man natürlich wie bisher Ös sammeln und auch einlösen. Zudem ist der Wechsel zwischen den Optionen jederzeit möglich. Auch können in allen Mitgliedschaftsoptionen weitere Vorteile genutzt werden – ob diese auf die persönliche Einkaufspräferenzen abgestimmt sind, hängt wiederum von der Auswahl der Mitgliedschaftsoption ab.

Um den jö Bonus Club zu nutzen, stehen sowohl die physische jö Karte, die nach Belieben weiterhin uneingeschränkt genutzt werden kann, als auch die jö äpp zur Verfügung. „Mit mehr als 2,3 Millionen Downloads gehört die jö äpp zu den größten Anwendungen dieser Art in Österreich. Unsere Mitglieder haben mit der jö äpp bequem alle Gutscheine, den Rabattsammler und die Bonuswelt, sowie Radio jö.live griffbereit auf dem Smartphone. Kundinnen und Kunden können aber auch über den Spendenbereich ,Gutes tun‘ ihre Ös aktuell beispielsweise für das Projekt ‚Eine Schultasche voller Zukunft‘ für armutsgefährdete Kinder spenden. Wir entwickeln die jö äpp laufend weiter und werden in Zukunft weitere innovative Features für Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen, die das Einkaufserlebnis verbessern“, so Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs.

Die Wahl der Mitgliedschaftsoptionen Gold, Basis und Alias ist sowohl in der jö äpp, die für Android, iOS und Huawei verfügbar ist, als auch auf jö-club.at oder über die jö Tower in ausgewählten Filialen von jö Partnern möglich.

Durch das neue Mitgliedschaftsmodell bietet der jö Bonus Club Kund:innen die freie Wahl und Klarheit, wie sie ihre Mitgliedschaft gestalten wollen und welche Informationen sie teilen möchten. Sie entscheiden selbst, welchen Mehrwert sie daraus für ihren täglichen Einkauf und die zahlreichen Services ziehen. Die neuen Optionen können, müssen aber nicht ausgewählt werden – wenn keine der Optionen gewählt wird, bleibt die Mitgliedschaft wie bisher bestehen.

Österreichweite Kampagne: „Werden Sie Kaiser in Ihrem Club“

Begleitet wird der Launch von einer landesweiten Kampagne, die einen Monat lang unter dem Titel „Werden Sie Kaiser in Ihrem Club“ über above-the-line-Medienkanäle (TV, Radio, Online, Print und Außenwerbung) als auch am POS der jö Partnerunternehmen zu sehen sein wird. Mitglieder erhalten Informationen via Newsletter, Post, in der jö äpp und auf der jö Website. Zudem steht das jö Kundenservice für Fragen zu den neuen Mitgliedschaftsoptionen zur Verfügung.

Jede zweite in Österreich lebende Person ab16 Jahren ist Mitglied beim jö Bonus Club

Das Sammeln und Einlösen von Ös im starken Netzwerk der 17 Partnerunternehmen ADEG Kaufleute, Allianz, BAWAG, BILLA, BILLA PLUS, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, foodora, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, Universal, VERBUND und ZGONC verhilft Menschen seit vier Jahren bares Geld zu sparen. Seit Start des jö Bonus Clubs wurden bereits 21,1 Milliarden Ös gesammelt, davon haben die Mitglieder 19,2 Milliarden Ös eingelöst. Seit Start des jö Bonus Clubs 2019 konnten jö Mitglieder insgesamt rund 790 Millionen Euro sparen. Allein mit dem jö Einkaufsbonus wurden rund 57 Millionen Euro und mithilfe des Rabattsammlers über 337 Millionen Euro gespart.

*Zeitraum: Mai 2022 bis April 2023

