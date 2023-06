„U-Boote in der Adria“ am 15.6. im Bezirksmuseum 13

Bitte um Anmeldung per E-Mail: e.scheidl@gewerbeverein.at

Wien (OTS) - Bestens besucht waren alle bisherigen Vorträge in der Serie „Die Österreichische Kriegsmarine“, die seitens der „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum“ im Festsaal des Hietzinger Bezirksmuseums (13., Am Platz 2) veranstaltet wird. Das nächste Referat mit dem Titel „Österreichische U-Boote in der Adria“ hält der Sachkundige Otto Brandtner am Donnerstag, 15. Juni. Der Vortragsabend startet um 18.30 Uhr und dauert rund 1,5 Stunden. Das Publikum soll fixe „Eintrittsspenden“ (5 Euro pro Person) geben. Außerdem ersuchen die Organisator*innen um Anmeldungen: Telefon 587 36 33/24. Platz-Reservierungen via E-Mail: e.scheidl@gewerbeverein.at.

Otto Brandtner erzählt über die einstmalige Herstellung von U-Booten. Der Kenner kommentiert den Einsatz der Wasserfahrzeuge im Ersten Weltkrieg. Brandtner redet im Laufe des Abends unter anderem vom Marine-Offizier Georg Ludwig Ritter von Trapp, der Kommandant eines Untersee-Bootes war und dessen Familien-Chor später berühmt wurde. Informationen über das Museum (Exponate, Öffnungszeit, Sonder-Ausstellungen, etc.) sind beim freiwillig werkenden Leiter, Ewald Königstein, einzuholen: Telefon 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag). Kontaktaufnahme mit dem Direktor via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at