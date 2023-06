„Vielfalt gehört ins Parlament“ – Mario Lindner lud zur ersten Drag-Führung ins Hohe Haus!

Anlässlich der Vienna Pride führten SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Lindner und Dragqueen Candy Licious durch das Parlament

Wien (OTS/SK) - Ganz Wien steht in dieser Woche im Zeichen der Vienna Pride. Bevor am Samstag die Regenbogenparade über den Ring ziehen wird, lud SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner gestern, Dienstag, zur ersten Drag-Führung durch das österreichische Parlament: Gemeinsam mit der Dragqueen und Künstlerin Candy Licious führte Lindner mehr als 100 Gäste durch das Hohe Haus. „Wir freuen uns über das riesige Interesse und die Solidarität für diesen spannenden Abend. Gerade in einer Zeit, in der rechte Kräfte immer stärker gegen Dragqueens und die gesamte Community hetzen, ist es uns wichtig, klarzustellen: Unsere Gesellschaft ist vielfältig und genau diese Vielfalt gehört auch ins Parlament als Zentrum unserer Demokratie!“, so Lindner. ****

Neben spannenden Diskussionen zur Geschichte und Arbeitsweise des Parlaments wurde im Zuge der Drag-Führung auch über die vielen offenen Forderungen für die Gleichstellung der LGBTIQ-Community diskutiert. Lindner und Candy Licious rückten dabei vor allem den fehlenden Diskriminierungsschutz und die noch immer ausstehenden Gesetze gegen Konversionstherapien und zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder ins Zentrum. „Vor allem aber gilt für mich: Wir lassen unsere Community nicht spalten! Wir stehen zusammen, sowohl in der Vienna Pride-Woche als auch im Rest des Jahres“, betont Lindner.

SERVICE: Fotos der Führung stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://mariolindner.at/drag

