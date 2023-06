Im Parcours durch die Abschlussarbeiten 2023

Die Akademie der bildenden Künste Wien präsentiert von 20. bis 30. Juni die Arbeiten ihrer Absolvent_innen mit Führungs- und Veranstaltungsprogrammen an zahlreichen Standorten in Wien.

Wien (OTS) - Die Präsentation der Abschlussarbeiten 2023 an der Akademie der bildenden Künste Wien zieht sich von 20. - 30.6.2023 als Parcours über mehrere Standorte der Kunstuniversität. Werke aus unterschiedlichen Studienrichtungen und Fachbereichen bieten einen umfassenden Einblick in die Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen und Produktionen. Am 24. und 25.6.2023 finden Führungen im Atelierhaus in der Lehárgasse, im Projektraum in der Eschenbachgasse, in der Exhibit Galerie am Schillerplatz und in den Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse statt.



Ausstellungsdauer: 20.6.2023–30.6.2023

Öffnungszeiten am 20.6.2023: 20.6.2023, 16–21 Uhr

Öffnungszeiten ab 21.6.2023: Mo–Fr 14 –18 h, Sa–So 10 – 18 h



Guided Tours

Die Kunstauskünfte der Exhibit-Ausstellungsräume führen durch die Standorte und informieren über ausgewählte Werke der Diplomand_innen.

Um Anmeldung wird gebeten unter: kunstauskunft @ akbild.ac.at



24.6., 11h

Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien, Lehárgasse 8, 1060 Wien

Treffpunkt: Eingangsbereich, Tor 1

Die Führung endet in der Eschenbachgasse 11.



24.6., 16h

Exhibit Galerie, Schillerplatz 3, 1010 Wien, 1.Stock

Treffpunkt: Foyer, Exhibit Galerie



25.6., 11h

Bildhauereiateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

Treffpunkt: Eingangsbereich



Master Walks

Während des Master Walks präsentieren die Studierenden des Instituts für das künstlerische Lehramt (IKL) ihre Masterprojekte in der Ausstellung.



20.6., 16–18:30 h

Atelierhaus, Lehargasse 8, 1060 Wien

Masterprojekte aus Gestaltung im Kontext mit Paulina Bousek, Theresa Gössinger, Mira Horvath, Sofia Huber, Viktoria Lindler, Julia Moschen, Ellice Renner, Louis Reumann, Johannes Rips, Luisa Thalmann, Thomas Wenzl und Betti Wöss.



20.6., 18:30–21 h

Atelierhaus, Lehargasse 8, 1060 Wien

Masterprojekte aus Kunst und Bildung mit Felix Aspalter, Sophie Buttler-Stöbich, Anaïs Eder, Stefan Feiner, Helene König, Sophie Theresa Kugler, Viktoria Lindler, Julia Moschen, Ellice Renner, Thomas Wenzl und Betti Wöss.



28.6., 15–18 h

Open Studio am Institut für Konservierung und Restaurierung: Präsentation der Abschlussarbeit von Annegret Alesi, Fachbereich Gemälde und gefasste Skulpturen

Alte WU, Augasse, 2-6, Kern N, 1090 Wien





Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Abschlussarbeiten 2023



23.6., 13–16h

Exkursion: Auf den Spuren des Bildhauersymposions in St. Margarethen im Burgenland

Treffpunkt: 13 h, Bushaltestelle St. Margarethen im Burgenland. Abzweigung Oslip

Parkmöglichkeiten: Ödenburger Straße 4-22 beim Freizeitgelände

Geführt von Sophie Theresa Kugler im Rahmen der Abschlusspräsentationen des Instituts für das künstlerische Lehramt.

Dauer der Exkursion: ca. 3 Stunden, Voranmeldung und Zusendung von Informationen zur Anreise: r01526143 @ student.akbild.ac.at



27.6., 18–18:30 h

Kybernetik, Hippies und meine drei Väter

Akademiegebäude Schillerplatz, Anatomiesaal (Soutterain), Schillerplatz 3, 1010 Wien

Abschlusspräsentation Master in Critical Studies / Lia Sudermann, Video Performance über den Zusammenhang von Gegenkultur und New Age mit Psychotechniken, Social Engineering und Care-Arbeit





Veranstaltungsorte

Akademiegebäude Schillerplatz und Exhibit Galerie

Schillerplatz 3, 1010 Wien



Exhibit Eschenbachgasse

Eschenbachgasse 11/Ecke Getreidemarkt, 1010 Wien



Atelierhaus

Lehárgasse 8, 1060 Wien



Bildhauereiateliers

Kurzbauergasse 9, 1020 Wien



Laufend aktualisierte Informationen zum Programm und den ausstellenden Absolvent_innen auf www.akbild.ac.at .

