Extrem-Raserpaket: KFV begrüßt Ministerratsbeschluß zur Erhöhung der Strafen gegen exzessives Rasen

Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) begrüßt wichtige Verkehrssicherheitsmaßnahme!

Exzessive Geschwindigkeitsübertretungen stellen eine sehr große Gefahr im Straßenverkehr dar – Maßnahmen, die dem entgegen wirken retten Menschenleben KFV Direktor Mag. Christian Schimanofsky

Wien (OTS) - Tödliche Verkehrsunfälle durch überhöhte Geschwindigkeit haben schwerwiegende Konsequenzen und verändern das Leben von Familien in Sekundenbruchteilen. Österreich ist in Bezug auf Geschwindigkeitsdelikte nach wie vor ein absolutes Negativbeispiel. Das KFV begrüßt daher, den heutigen Ministerratsbeschluss des Anti-Raser-Pakets als essenzielle Maßnahme, um in Zukunft schweren Unfällen präventiv entgegenzuwirken.

„ Exzessive Geschwindigkeitsübertretungen stellen eine sehr große Gefahr im Straßenverkehr dar – Maßnahmen, die dem entgegen wirken retten Menschenleben “, so KFV Direktor Mag. Christian Schimanofsky.

