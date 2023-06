FPÖ – Nepp: Vollstes Verständnis für Warnstreik in Wiener Notaufnahme

SPÖ-Hacker und WiGeV Führung haben Wiener Gesundheitssystem in den Abgrund gewirtschaftet

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, zeigt vollstes Verständnis für den heute angekündigten Warnstreik von Gesundheitsmitarbeitern in der Notaufnahme der Klinik Ottakring. „Ärzte, Pflegekräfte und alle anderen Mitarbeiter in den Wiener Spitälern sind am Ende ihrer Kräfte. Die ordentliche medizinische Versorgung der Wienerinnen und Wiener kann aufgrund der Überlastung des Personals derzeit nicht mehr sichergestellt werden. Da gibt es keine andere Möglichkeit, als zu einer solchen Notmaßnahme zu greifen. Verantwortlich dafür sind der völlig untätige SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die unfähige Führung des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGeV) unter der Leitung der Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb, ihrem Stellvertreter Wetzlinger und dem medizinischen Direktor Binder. Sie alle haben mit Fehlplanungen und Misswirtschaft das Wiener Gesundheitssystem in den Abgrund geführt.“

Nepp fordert einen sofortigen Notfallplan für die Wiener Gemeindespitäler, um diese Abwärtsspirale so schnell wie möglich zu stoppen. „Es müssen Anreize geschaffen werden, um den Ärzten und Pflegekräften den Dienst in den Wiener Spitälern attraktiv zu gestalten und die Massenkündigungswelle zu beenden. Dies kann nur gelingen, wenn Stadtrat Hacker und die Führung des WiGeV ausgetauscht werden.“

