VOR passt Preise einiger Ticketkategorien moderat an

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - VOR passt mit 1. Juli 2023 die Preise für Einzel- und Tagestickets, Wochen- und Monatskarten, 7- und 31-Tage-Tickets sowie Top-Jugendtickets moderat an, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion weiter vorantreiben zu können und die Kostensteigerungen im Betrieb wenigstens teilweise abzudecken. Dabei steigen in Niederösterreich und dem Burgenland (Tarifbereich “Region”) die Preise für Einzel- und Tagestickets um durchschnittlich 6,2%, jene für Wochen- und Monatskarten sowie 7- und 31-Tage-Tickets um durchschnittlich 6,4%. Nicht erhöht werden die Tarife für VOR KlimaTickets, VOR Strecken-Jahreskarten, VOR Freizeitticket und alle Fahrkarten für die Kernzone Wien.

Erste Anpassung seit 2021, nachdem VOR 2022 auf eine Erhöhung verzichtete und die Preise der VOR KlimaTickets sogar signifikant senkte

Inflation betrug in den letzten 24 Monaten 17,6%, Anpassung von lediglich 3,8% bis 6,4% bleibt damit weit hinter der allgemeinen Teuerung zurück

Die für Pendler:innen so wichtigen VOR KlimaTickets und VOR Strecken-Jahreskarten sind von der Anpassung nicht betroffen, ebenso Freizeittickets und Fahrkarten für die Kernzone Wien

Top-Jugendtickets weiterhin unschlagbar günstig

Auch der Preis des Top-Jugendtickets wird mit 3,8% leicht angepasst. Dennoch bleibt dieses Ticket – es bringt Schüler:innen und Lehrlingen ein ganzes Schuljahr samt Sommerferien öffentliche Mobilität in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – unschlagbar günstig: Im kommenden Schuljahr kostet es € 82,– statt bisher € 79,–.

Keine Preiserhöhung gibt es beim Jugendticket (€ 19,60), das ein Schuljahr lang zu Fahrten zwischen Wohnort und Schule bzw. Lehrplatz berechtigt.

Tarifentwicklung spiegelt Kostensteigerung nur zum Teil wider

Im Vergleich zur PKW-Nutzung sind die Öffis im VOR nicht nur die sicherste und umweltfreundlichste, sondern in den meisten Relationen auch kostengünstigste Wahl. Mit den Ticketeinnahmen wird der laufend ausgebaute öffentliche Verkehr in der Ostregion mitfinanziert. Den größten Teil der Kosten, welche für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen, trägt weiterhin die öffentliche Hand, also die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie der Bund.

Preisbeispiele Wien – St. Pölten und Mattersburg – Wr. Neustadt

Eine Einzelfahrt aus der Kernzone Wien nach St. Pölten Hauptbahnhof kostet ab 1. Juli 2023 € 15,20 statt bisher € 14,40. Die reduzierten Tickets für Kinder kosten dann € 7,60 (statt € 7,20) und für Senior:innen € 9,20 (statt € 8,70).

Ab 1. Juli 2023 beträgt das Entgelt für eine Einzelfahrt von Mattersburg Brunnenplatz nach Wr. Neustadt Hauptbahnhof € 5,20 (statt € 4,90), für Kinder € 2,60 (statt € 2,50) und für Senior:innen € 3,10 (statt €2,90).

Hochwertiges Angebot für klimafreundliche Mobilität

Rund 30 Partner im VOR erbringen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ein hochwertiges und laufend optimiertes Angebot an öffentlichen Verkehrsdienstleistungen. Rund 2.300 Busse und ebensoviele Züge (inklusive U-Bahnen und Straßenbahnen) sind tagtäglich für die Fahrgäste im VOR unterwegs, betreut und chauffiert von insgesamt rund 30.000 Mitarbeiter:innen. Mit dem Ticketkauf eröffnet sich den Fahrgästen nicht nur eine günstige und sichere Mobilität, Öffi-Fahrgäste leisten auch einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz. Denn unabhängig von Fragen der Antriebstechnologie und Treibstoffwahl sind keine Verkehrsteilnehmer:innen so umwelt- und klimafreundlich unterwegs wie Öffi-Fahrgäste in Bus, Bahn oder Bim.





Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kund:innenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Zudem werden Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die Expert:innen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber:innen und Ansprechpartner:innen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.





Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Georg Huemer

Pressesprecher

01 95555 1512

georg.huemer @ vor.at