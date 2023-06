Patrick Scheucher übernimmt Vorsitz im WKÖ-Fachausschuss Pfandleiher und Versteigerer

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf den Standes- und Ausübungsregeln

Wien (OTS) - Patrick Scheucher ist neuer Vorsitzender des Fachausschusses Pfandleiher und Versteigerer im Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Zudem ist er auch kooptiertes Mitglied im Fachverbandsausschuss Finanzdienstleister. In dieser Funktion folgt er Eduard Gamler nach. Fachverbandsobmann Hannes Dolzer freut sich, dass mit Patrick Scheucher erneut ein profunder Kenner der Branche diese Position übernimmt.

Dem neuen Fachausschussvorsitzenden Patrick Scheucher ist es ein Anliegen, „mich bei Eduard Gamler für seinen Einsatz und seine großartige Arbeit in der Interessenvertretung zu danken.“ Und Scheucher weiter: „Als Pfandleiher haben wir eine große Verantwortung. Transparenz ist ein wichtiges Kriterium für unsere Kundinnen und Kunden. Das ist mir als Wirtschaftstreibendem sehr wichtig und ich möchte mich auch in meiner neuen Funktion dafür einsetzen.” Er verweist dabei auch auf die in Österreich seit Jänner 2015 bestehenden freiwilligen Standes- und Ausübungsregeln für Pfandleiher. Diese Standards, die auch schon bisher zu den Schwerpunkten des Fachausschusses gezählt haben, sind ein Qualitätsmerkmal für Kund:innen und ein Zeichen für Transparenz. Für Konsument:innen sind Mitglieder anhand eines Gütesiegels erkennbar. Eine Liste aller bisher teilnehmenden Pfandleiher ist auf https://tinyurl.com/ycxftutr online verfügbar.

Standes- und Ausübungsregeln der Pfandleiher

Mit der Teilnahme an den Standesregeln verpflichten sich Pfandleiher zur Einhaltung dieser Regeln. Unter anderem müssen Geschäftsbedingungen und Tarife auf der Webseite veröffentlicht werden, damit Kund:innen vorweg entsprechende Informationen einholen und Konditionen vergleichen können. Auch telefonische Auskünfte über das jeweilige Service- und Dienstleistungsangebot müssen erteilt werden. Darüber hinaus verpflichten sich die Unternehmen, mit der Ombudsstelle des WKÖ-Fachverbandes Finanzdienstleister zusammenzuarbeiten.

Über Patrick Scheucher

Patrick Scheucher ist Co-Founder und CEO der Pfandkreditplattform CASHY. Nach seinem Masterstudium für Bank- und Versicherungsmanagement an der FH Joanneum war er im Raiffeisen-, Volksbanken- und Sparkassensektor im Bereich Kreditrisikomanagement tätig und wirkte unter anderen an einem Projekt zur Entwicklung einer automatisierten Entscheidungsmaschine für die Vergabe von Onlinekrediten mit. Mit seinem Know-how aus dem Kredit- und Risk Management legte Scheucher den Grundstein für den CASHY-Kreditbewertungsalgorithmus. (PWK174/JHR)

