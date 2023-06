Zeit für kreative Langeweile und gemeinsame Ausflüge

LR Teschl-Hofmeister: Aktuelle Ausgabe der „Familienzeit“ liefert Lesestoff und viele Tipps für Familienpassinhaber

St. Pölten (OTS) - Der Sommer steht vor der Türe und mit ihm auch die Urlaubszeit. Rechtzeitig dazu erscheint diese Woche die aktuelle Ausgabe der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ – kostenlos und frei Haus für die Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses. „In dieser Ausgabe der ‚Familienzeit‘ liefern wir, pünktlich zum Ferienbeginn, den perfekten Lesestoff für alle Generationen in Niederösterreich. Mit abwechslungsreichen Freizeit-, sommerlichen Rezept- und facettenreichen Medientipps wird es bestimmt nicht langweilig in den Ferien“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Warum es für Groß und Klein aber auch durchaus spannend sein kann, wenn die Langeweile Einzug hält und was man daraus lernen kann, wird in der aktuellen Ausgabe der Familienzeit verraten. Neben den „beerigen“ Sommerrezepten für Ribiselkuchen und eine erfrischende Nicecream erwartet die Leserinnen und Leser auch ein spannendes Experiment. Ruck zuck selbst gemacht sind bunte Straßenkreiden. Gehsteige und Hauseinfahrten wollen schließlich bunt verziert werden. Mit unseren Tipps für den perfekten Handy-Schnappschuss gelingt es ganz einfach, die schönen Erinnerungen an den Sommer festzuhalten.

„Mit der Familienzeit bieten wir viermal jährlich spannende, nützliche sowie unterhaltsame Beiträge zum generationenübergreifenden Thema Familie und informieren über aktuelle Angebote rund um den NÖ Familienpass. Kostengünstige Ausflugstipps sorgen außerdem für die Entlastung des Familienbudgets. Wer noch keinen Familienpass besitzt, sollte diesen also am besten noch vor dem Sommer kostenfrei beantragen“, so Teschl-Hofmeister.

Nähere Informationen bei der NÖ Familienland GmbH unter 02742/9005-13484, Karin Feldhofer, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at und www.noe.familienland.at.

