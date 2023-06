„THG-Prämie“ von SMATRICS: Bis zu 400 Euro für E-Autofahrer:innen in Österreich

Fahrer:innen von Elektrofahrzeugen helfen, CO2 zu sparen. Nun können sie dafür auch in Österreich eine Prämie erhalten. Möglich macht das die sogenannte Kraftstoffverordnung.

Das sind gute Nachrichten für Österreichs E-Autofahrer:innen. Sie erhalten für ihren Beitrag zum Klimaschutz eine zusätzliche Entschädigung in Form der THG-Prämie Hauke Hinrichs, SMATRICS-CEO 1/2

Die Elektrifizierung von Unternehmensflotten ist der nächste große Hebel für die E-Mobilität Hauke Hinrichs, SMATRICS-CEO 2/2

Wien (OTS) - SMATRICS startet ab sofort als erster großer Ladeanbieter Österreichs mit der Anmeldung für die Prämie. E-Mobilist:innen erwartet ein Paket im Wert von 400 Euro bei der vorerst auf 1.000 E-Fahrzeuge limitierten Aktion.

Entschädigung für Klimaschutzbeitrag

„ Das sind gute Nachrichten für Österreichs E-Autofahrer:innen. Sie erhalten für ihren Beitrag zum Klimaschutz eine zusätzliche Entschädigung in Form der THG-Prämie “, erklärt SMATRICS-CEO Hauke Hinrichs. Seit heuer können auch nach deutschem Vorbild Besitzer:innen batterieelektrischer Fahrzeuge direkt von der THG-Prämie profitieren.

Das Angebot für die ersten 1.000 angemeldeten E-Fahrzeuge: Unabhängig vom Ladeverhalten und Kilometerleistung erhält man pauschal 281,20 Euro pro E-Fahrzeug – direkt aufs Konto innerhalb von 5 Wochen. Zusätzlich erhalten Kund:innen die Grundgebühr für den attraktiven Tarif Charge Pro im Wert von 118,80 Euro geschenkt. Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter https://smatrics.com/thg-praemie möglich.

THG-Prämie auch für Unternehmen interessant

Die Auszahlung der Prämie ist nicht nur für Privatpersonen gedacht – auch Unternehmen können profitieren: „ Die Elektrifizierung von Unternehmensflotten ist der nächste große Hebel für die E-Mobilität “, erklärt Hinrichs. Unternehmen können somit mit Förderungen, niedrigen Betriebskosten und nun auch mit der THG-Prämie rechnen. Sie gilt auch für leichte Nutzfahrzeuge und Busse.

Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunft der Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciert Lade-Infrastruktur in Österreich und Deutschland – powered by SMATRICS. Das schnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende High Power Charging (HPC)-Ladenetz, das laufend erweitert wird. 2023 kommen 100 weitere HPC-Ladepunkte in ganz Österreich hinzu. Alle Infos unter smatrics.com

