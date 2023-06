Österreichisches Pole Dance Ass auf den Spuren Schwarzeneggers

Jungunternehmerin und Pole Dance Profi Elisabeth Perschel qualifiziert sich für Arnold Sport Festivals 2024 in Ohio

Vöcklabruck (OTS) - Erstmals schafft es eine Österreicherin, die extrem hochklassige und herausfordernde Qualifikation für die Pole Championship Series zu bestehen, welche im Rahmen des Arnold Sport Festivals in den USA in Ohio vom 29.2. bis zum 4.3. stattfindet. Es treffen dort über 30.000 Sportler aus über 80 Nationen in verschiedenen Disziplinen aufeinander.

Darunter nun auch das österreichische Pole Dance Ass, Elisabeth Perschel: “Es ist, nach all den Jahren harten Trainings, ein unglaubliches Glücksgefühl, die Qualifikation bestanden zu haben. Und das als erste Österreicherin überhaupt. Ich freue mich schon sehr darauf, meine Leistung nächstes Jahr in Ohio zu bestätigen”, so die Jungunternehmerin.

Gemeinsam mit ihrem Mann André Perschel betreibt sie unter der Marke Dance Moves by Lis - mit über 50 Standorten das größte Pole Dance Unternehmen Europas und bietet qualitativ hochwertige Pole Dance Kurse und Ausbildungen an. Mit diesem Unternehmen helfen sie vielen Frauen, ihren Traum von der Selbständigkeit erfolgreich zu verwirklichen und dies auf höchstem Niveau. Nun ist es sogar offiziell: Elisabeth Perschel gehört zur Crème de la Crème der internationalen Pole Dance-Szene.

