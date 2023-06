VERDINO zieht um: Smart Work mit Weitblick

Die Wiener Kreativ- und Kommunikationsagentur VERDINO hat ab 1. Juli eine neue Adresse.

Wien (OTS) - Nach 7 Jahren im Atelier Belvedere bezieht das Team ein neues Büro mit Raum für Ideen und einer Dachterrasse im 4. Bezirk – und bleibt damit dem Quartier Belvedere treu.

Ab 1. Juli bezieht die Kreativ- und Kommunikationsagentur VERDINO neue Büroräumlichkeiten im Dachgeschoß der Weyringergasse 3 – nur 200 Meter Luftlinie vom bisherigen Büro entfernt. Grund für den Tapetenwechsel war der Wunsch, dem Team ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten und gleichzeitig nachhaltiger zu wirtschaften: mit insgesamt weniger Bürofläche bei gleicher Nutzfläche, sowohl fixen als auch flexiblen Arbeitsplätzen für alle und akustisch optimierten Räumen für Telefonate, Video-Calls und Workshops ist das auch gelungen. Eine Dachterrasse sorgt für den nötigen Aus- und Weitblick und bildet einen attraktiven Mittelpunkt für (Kunden-)Events.

#smart arbeiten, #gemeinsam feiern

Mit dem neuen Büro möchte VERDINO dem Kreativ- und Consulting-Team nicht nur mehr Lebensqualität mit einer großzügigen Wohnküche und Dachterrasse bieten, sondern auch den Arbeitsalltag angenehmer gestalten. "Wir haben festgestellt, dass wir täglich sehr viele Video-Calls führen, ganz unabhängig davon, ob die Leute im Büro sind oder von daheim aus arbeiten. Das kann eine akustische Herausforderung sein", nennt Geschäftsführer Martin Verdino einen Grund für den Umzug.

"Wir haben uns – und unser Team – gefragt, was wir wirklich brauchen, um gut arbeiten zu können. Und letztendlich brauchen wir Ruhe für konzentriertes Arbeiten, aber auch die Möglichkeit uns zwischendurch auszutauschen. Wir brauchen Raum für Kreativität und möchten den Blick auch in die Ferne schweifen lassen können. Das haben wir in unserem neuen Office dank kluger Raumaufteilung, akustischen Optimierungen – und einer Dachterrasse, die sich für gemeinsames Grillen, Kreativ-Sessions unter freiem Himmel und natürlich Kunden-Meetings eignet", freut sich Fondatrice Béatrice Verdino auf den neuen Ausblick.

Der Umzug wurde – wie alles bei VERDINO – gut geplant und effizient gestaltet, sodass das Tagesgeschäft ohne Unterbrechungen weiterlaufen kann.

Wer Lust bekommen hat, die eigenen Gedanken über die Dächer Wiens schweifen zu lassen, ist von Montag bis Donnerstag herzlich bei VERDINO willkommen. Denn eines bleibt auch im neuen Büro ganz beim alten: die 4-Tage-Woche und der FREI-Tag.

Über VERDINO

VERDINO ist eine Kreativ- und Kommunikations-Agentur mit Fokus auf Healthcare und Responsible Business mit Sitz in Wien. Von der Idee bis zur laufenden Betreuung arbeitet ein interdisziplinäres Team an Kommunikationsstrategien, Branding, integrierten Kampagnen, Websites, Social Media und Employer Branding. Die strategische Kompetenz und Erfahrung aus klassischen Medien und digitalen Services bieten in Kombination mit Brand Experience und agilen Methoden die perfekte Basis für onmichannel Kampagnen.

Nähere Informationen: verdino.com





