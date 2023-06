REMINDER: AK Pressekonferenz am 15. Juni: Keine Angst vor Arbeitszeit neu!

Wien (OTS) - Welche Arbeitszeiten wünschen sich die Österreicher:innen? Und welche ökonomischen Effekte hätte die Umsetzung ihrer Wünsche in die Realität? Diesen Fragen geht eine von der AK Wien in Auftrag gegebene WIFO-Studie nach und kommt zu dem Ergebnis: Positive Auswirkungen auf das Wohlergehen der Beschäftigten bei einem minimalen BIP-Rückgang. Weitere wichtige Ergebnisse der Studie und wie diese genützt werden sollten, darüber informieren sie:

Markus Marterbauer, Chefökonom AK Wien

Stefan Ederer, Studienautor WIFO

Donnerstag, 15. Juni 2023, 10 Uhr

Medienraum AK Bürogebäude

Plößlgasse 2, 6. Stock

1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter www.arbeiterkammer.at/arbeitszeitanpassung mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa@akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at