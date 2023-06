Platz für Kinder auf der Regenbogenparade: SOS-Kinderdorf gestaltet Kinderzone

SOS-Kinderdorf ist bei der Regenbogenparade am 17. Juni dabei und zeigt, dass alle Kinder und Jugendlichen Schutz vor Diskriminierung brauchen

Wien (OTS) - "Besonders für junge Menschen ist es wichtig, so angenommen zu werden, wie sie sind“, sagt SOS-Kinderdorf Geschäftsführer Christian Moser. „Darum treten wir gemeinsam für dieses Recht ein!“ Am 17. Juni geht SOS-Kinderdorf bei der großen Wiener Regenbogenparade mit und gestaltet eine Kinderzone mit Seifenblasen, Regenbogen-Tattoos, Kinder-Party-Musik und genug Platz, um die Parade ohne Gedränge zu genießen. In Lastenrädern und Bollerwägen gibt es außerdem Platz, wenn müde Kinderbeine zwischendurch mal eine Pause brauchen.

„Als internationale Organisation, die sich für Kinderrechte und Kinderschutz einsetzt, wollen wir die Vielfalt junger Menschen feiern und mit unserer Präsenz zeigen, dass insbesondere jene Kinder und Jugendlichen unsere Unterstützung brauchen und gehört werden müssen, die Diskriminierung erfahren aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität, ihrer Kleidungswahl oder dem Fakt, dass sie zwei Mütter oder Väter haben“, so.

Start der Parade ist am Samstag, 17. Juni um 13 Uhr beim Wiener Rathausplatz. Von dort zieht sie entgegen der Fahrtrichtung einmal komplett rundum den Ring. Die Kinderzone von SOS-Kinderdorf ist mit der Startnummer 26 im vorderen Drittel der Parade zu finden. Wir freuen uns über alle, die sich uns anschließen!

