Conquest setzt als erste Agentur datenschutzkonformes CompanyGPT von 506 ein

Leonding/Linz (OTS) - Conquest ist Vorreiter in Sachen Datenschutz und setzt als erste Werbeagentur das neue CompanyGPT von 506 ein. Der datenschutzkonforme Umgang mit Kundendaten, der erweiterte Funktionsumfang und die Zukunftssicherheit durch austauschbare I-Modelle sind die wichtigsten Vorteile für die Zusammenarbeit.



Der Umgang mit sensiblen Kundendaten ist für Conquest in der täglichen Zusammenarbeit mit internationalen Kunden im technischen B2B-Marketing Standard. Die absolute Vertraulichkeit derselben ebenso.



„Als Werbeagentur sehen wir das enorme Potenzial von KI-Lösungen. Für uns als Kreativagentur bietet sich der vielschichtige Einsatz im Agenturalltag natürlich an und birgt auch für unsere Kunden klare Benefits - von höheren Durchlaufgeschwindigkeiten bis hin zur konsistenteren Markendarstellung.“ sagt Klaus Lindinger, Geschäftsführer von Conquest. „Wir halten den Schritt in Richtung effektiver Einbindung von KI-Tools in den Agenturalltag daher für selbstverständlich und in Zukunft unumgänglich - jedoch niemals auf Kosten der Sicherheit der uns anvertrauten Kundendaten. CompanyGPT von 506 bietet genau die Richtige Lösung für unsere hohen Anforderungen in diesem Bereich."



Mit CompanyGPT bietet 506 den Einsatz einer GPT-KI in einem europäischen Datencenter. Mit einem speziell auf Geschäftskunden zugeschnittenen Funktionsumfang werden nicht nur höchste Sicherheitsanforderungen der europäischen Gesetzgebung erfüllt, sondern auch intelligente Funktionsumfänge geboten, die Teams dabei helfen die CompanyGPT effizient über weite Unternehmensbereiche hinweg einzusetzen. Dazu gehören unter anderem die Speicherung von Konversationen und vor allem von Prompts samt Promptvorlagen, die für ganze Teams freigegeben werden können. Das bringt das KI-Know-how automatisch zu allen Mitarbeitenden und damit hohe Effizienz dank unternehmensweiten Lerneffekten.



"Wir freuen uns sehr, dass Conquest eine Vorreiterrolle einnimmt und der erste Agenturkunde von CompanyGPT ist", sagt Gerhard Kürner, CEO von 506. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz auszuschöpfen und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten zu gewährleisten. Mit CompanyGPT erhalten Unternehmen Zugang zu einer leistungsstarken und sicheren KI-Lösung, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde."



506 gewährleistet mit CompanyGPT zudem eine zukunftssichere und ausbaufähige KI-Lösung für Unternehmen und Agenturen, da bei neuen KI-Modellen ein Wechsel ohne erneute Abbildung der Geschäftsprozesse möglich ist und vor allem eigene Unternehmensdaten datenschutzkonform integriert und mit KI verarbeitet werden können.



CONQUEST



Als Spezialagentur für technisches und industrielles Marketing verbindet Conquest Kreativität mit herausragendem Industrie-Know-how. Durch zielgerichtete Kommunikation in allen Kanälen verhelfen sie ihren Kunden zu einer führenden Position in ihrer Branche, um von dort aus die Zukunft nachhaltig zu einer besseren zu machen.



506.ai



Als Experten für künstliche Intelligenz und Online-Marketing revolutioniert 506 die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Mit der KI-basierten Customer Intelligence Plattform können Unternehmen ihre Kunden erstmals wirklich verstehen und sie mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, um ihren Geschäftserfolg zu steigern.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Kürner CEO 506.ai

Mobil: +43 650 4466777

E-Mail: gerhard @ 506.ai

506 Data & Performance GmbH



Klaus Lindinger, CEO Conquest

Mobil: +43 650 9558559

E-Mail: klaus.lindinger @ conquest.at

Conquest Werbeagentur GmbH