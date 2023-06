ViennaPay - "die fortschrittlichste Art zu zahlen"

VIPASO, Vienna Payment Solutions, gab heute den Start einer neuen App - "ViennaPay" - bekannt.

Wien (OTS) - Vom 23. bis 25. Juni wird VIPASO Europas größtes Open-Air-Festival, das Donauinselfest in Wien, unterstützen. Auf Basis von "VIPASO", der unabhängigen Mobile Payment Lösung, wurde die App "ViennaPay" entwickelt. "Sie wird die einfachste, sicherste und schnellste Möglichkeit sein, Speisen und Getränke auf dem Fest zu kaufen", sagt Matthias Horvath, Geschäftsführer von VIPASO. "Die Motivation für die Entwicklung einer App für das Festival, das mehr als 2,5 Millionen Besucher verzeichnet, war den Besuchern eine neue Dimension an schnellem, sicherem und bequemen Mobile Payment bieten zu können. Wir möchten, dass die Besucher das Festival in vollen Zügen genießen können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob sie ihr Portemonnaie oder genug Bargeld dabeihaben. Mit der App müssen die Besucher nur ihre bevorzugten Zahlungsmittel hinzufügen und mit einem Klick auf den Bildschirm wird die Zahlung durchgeführt", fügte er hinzu.

"ViennaPay" besteht aus zwei Apps, eine für den Konsumenten und eine für den Händler. Alle Gastronomiestände bei der Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne und der Bank Austria/radio 88.6 Rock Bühne werden "ViennaPay"-fähig sein und können Zahlungen von allen Besuchern annehmen, die die "ViennaPay"-App heruntergeladen haben. Die App ist benutzerfreundlich, einfach zu bedienen, schnell und bietet mehr Sicherheit für alle. Benötigt werden zwei Smartphones - oder jedes andere Smart Device - die Bluetooth-fähig sind. Für jedes dieser Geräte stehen zwei verschiedene Apps zur Verfügung - eine für den Verbraucher und eine für den Händler. Durch den Einsatz von neuester Bluetooth-Technologie wird ein räunlich abgegrenzter und nicht-invasiver Verbindungsaufbau ermöglicht und dadurch Mobile Payment in nie dagewesener Qualität ermöglicht.

Die gesamte Kommunikation zwischen dem "ViennaPay"-Backend und den beteiligten Geräten findet auf verschlüsselter Basis statt, es werden keine Transaktionsdaten auf den Geräten gespeichert oder direkt von den beteiligten Smartphones ausgetauscht.

"ViennaPay" ist ab 12.6. im Apple AppStore und Google PlayStore kostenlos für jedermann erhältlich. Die Bluetooth-basierte Technologie in Kombination mit einem White-Label-Ansatz ermöglicht einen schnellen und sicheren Bezahlvorgang für Händler und Gäste gleichermaßen.

