Casinos Austria & Österreichische Lotterien Gruppe lädt Mitarbeiter:innen wieder zum Blutspenden ein

Der Weltblutspendetag am 14. Juni ist ein jährlicher Aufruf, um auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit freiwilliger und unentgeltlicher Blutspenden hinzuweisen.

Wien (OTS) - Aus diesem Anlass bietet die Unternehmensgruppe allen Mitarbeiter:innen die Gelegenheit, in ihrer Arbeitszeit Blut spenden zu gehen.

Insbesondere im Sommer kommt es bei den Blutspendediensten immer wieder zu Engpässen in der Versorgung. Der morgige Weltblutspendetag ist daher auch immer ein wichtiger Aufruf, um an die Bedeutung und Notwendigkeit des Blutspendens zu erinnern.

Zwtl.: Blut spenden für einen guten Zweck

Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe unterstützt mit der unternehmensweiten Blutspendeaktion dabei, die Gesundheit der Mitmenschen zu sichern und Leben zu retten. Dazu haben alle Mitarbeiter:innen über das Corporate Volunteering Programm die Möglichkeit, bis zu fünf Arbeitstage pro Jahr für soziales Engagement zu nutzen. Auch das Blutspenden wird als bezahlte Arbeitszeit angerechnet. Ganz im Sinne des Leitsatzes „Gemeinsam Verantwortung leben!” übernimmt die Unternehmensgruppe Verantwortung und unterstützt, was für viele Menschen in Österreich maßgeblich, relevant und wichtig ist. Mit dem Begriff „Playsponsible“ werden die beiden großen Themen der Geschäftstätigkeit, nämlich „Spiel“ und „Verantwortung“ vereint und geht weit über Themen wie Spielerschutz und gesetzliche Verpflichtungen hinaus.

Zwtl.: Corporate Volunteering — unternehmensweites Engagement

Durch das Ermöglichen eines freiwilligen Engagements der Mitarbeiter:innen will die Unternehmensgruppe Organisationen im sozialen Umfeld und im Umweltbereich in Österreich unterstützen – denn überall werden helfende Hände gebraucht. Nach Absprache mit den Vorgesetzten sind bis zu fünf Arbeitstage im Jahr für dieses Engagement eintauschbar. Das Spektrum an möglichen Tätigkeiten ist so breit gefächert wie die Aufgabengebiete der Hilfsorganisationen. Projekte der Caritas und des „e-Motion Lichtblickhof Kinderhospiz“ sowie Sammelaktionen des Vereins „Wiener Tafel“ fanden in der Vergangenheit bereits ebenfalls tatkräftige Hilfe.

Im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programms können Mitarbeiter:innen auch eigene Projekte vorschlagen, um sich sozial zu engagieren und zum Umwelt- und Naturschutz beizutragen. So wurde zuletzt etwa das Projekt Wald4Leben unterstützt und insgesamt mehr als 1000 neue Bäume angepflanzt. Das Programm ist somit ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmensgruppe und ein Zeichen der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

Informationen über Playsponsible und das Corporate Volunteering Programm der Unternehmensgruppe sind auf der Website playsponsible.at nachzulesen.

Foto zum Download finden Sie auch unter: https://bit.ly/weltblutspendetag-2023

