Schallmeiner zu Weltblutspendetag: Gehen Sie Blutspenden - Helfen Sie, Leben zu retten

Grüne: Aufruf zum Blutspenden insbesondere im Sommerloch

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltblutspendetags ruft der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, zum Blutspenden auf. Blutspenden ist ein solidarischer Akt, der Leben retten kann. Aber auch der kurze Gesundheitscheck direkt vor dem Spenden, ist ein Vorteil, von dem Spender:innen profitieren. „Blutspenden dauert nur wenige Minuten. Sie erhalten zudem einen kurzen medizinischen Check, Ihr Blut und Blutdruck wird überprüft und zum Abschluss erhalten Sie einen kleinen Imbiss zur Stärkung“, erklärt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.



„Besonders freue ich mich an dem diesjährigen Weltblutspendetag darüber, dass wir seit 31. August 2022 mit der neuen Blutspendeverordnung endlich im 21. Jahrhundert angelangt sind. Wofür wir lange gekämpft haben, ist damit Realität: Blutspenden in Österreich ist endlich gesetzlich diskriminierungsfrei“, sagt der Gesundheitssprecher der Grünen und hält fest: „Alle gesunden Personen zwischen ihrem 18. und 70. Geburtstag dürfen somit auch in Österreich unabhängig ihrer sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts spenden gehen.“



„Blutspender:innen helfen mit, Leben zu retten – während Operationen, Behandlungen, Therapien und vor allem im Notfall. Jede:r könnte selbst einmal auf eine Blutspende angewiesen sein, oder aber auch eine nahestehende Person. Daher ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft gemeinsam die notwendige Versorgung an Blutspenden sicherstellen. Doch gerade im Sommer gehen die nötigen Vorräte an Spenderblut oft zur Neige. Daher bitte ich Sie alle: Gehen Sie Blutspenden, helfen Sie mit, Leben zu retten“, appelliert Schallmeiner.



