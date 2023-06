Heiß auf Bildung? Coole VHS-Kurse im Sommer!

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) bieten diesen Sommer wieder Tausende Kurshighlights für jeden Geschmack!

Wien (OTS) - Ab 19. Juni startet die VHS wieder in ihren Bildungssommer und lässt so garantiert kein Sommerloch aufkommen! Tausende kostengünstige Kurse laden dazu ein, der eigenen Neugierde Ausdruck zu verleihen und gemeinsam mit Gleichgesinnten etwas Spannendes zu lernen. Viele Angebote - von Bodyfit über Architekturzeichnen bis hin zum Schwedischkurs - nützen den „Kursraum Natur“ und finden im Freien statt. An der frischen Luft lernt es sich besonders angenehm und die entspannte Atmosphäre inspiriert zusätzlich. Ein ausgewähltes Programm an Kurzkursen in Kooperation mit vielen Bezirksvorstehungen sowie wohnpartner wien findet in Wiener Parks und in Wiener Gemeindebauten sogar kostenlos statt.

Die Welt spricht viele Sprachen

Im Sommer bietet die VHS 35 verschiedene Sprachen: Ob Englisch, Tschechisch, Schwedisch, Italienisch, Deutsch, Arabisch oder z.B. Koreanisch – wer gedanklich schon eine Reise unternehmen oder sich auf die anstehende vorbereiten möchte, ist an den Wiener Volkshochschulen richtig. Ob Basis-Kurs für den Urlaub oder Konversationsübungen für Fortgeschrittene: An der VHS gibt es Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus.

In Bewegung bleiben

Wer sich so richtig auspowern möchte, kommt etwa bei Bodywork oder Step-Aerobic ins Schwitzen. Bei Latin-, HipHop- oder Line-Dance wird schwungvoll die festgesetzte Frühjahrsmüdigkeit weggetanzt. Einen angenehmen Ausgleich für Körper und Geist bieten z.B. Qi Gong, Yoga oder Wirbelsäulengymnastik– viele davon ganz entspannt im Freien. Auch für Eltern mit Kindern gibt es verschiedene Angebote, die einen spielerischen Zugang zu Bewegung schaffen. Spezielle Angebote für Teilnehmer*innen 60+ gehen mit sanften Übungen auf die Bedürfnisse fitter Senior*innen ein.

Ein Kreativsommer mit der VHS!

Bleistift, Pinsel, Töpferscheibe, Musikinstrument oder doch lieber ein Fotoapparat? Kreativität kennt viele Ausdrucksformen und an der VHS gibt es zahlreiche davon auch im Sommer zu entdecken! Theaterworkshops, Urban Sketching, Handyfotografie, Nähen und vieles mehr stehen von Juni bis August auf dem Programm.

Kostenlose Angebote im Grätzel

Im Grätzel ist es doch am Schönsten! Deshalb haben die Wiener Volkshochschulen in Kooperation mit vielen Bezirksvorstehungen sowie mit wohnpartner wien wieder ein abwechslungsreiches Angebot an Kurzkursen auf die Beine gestellt. Schreibwerkstätten, Pilateskurse oder Sprachspaziergänge sind nur einige Beispiele. Diese sind kostenlos in Wiener Parks, öffentlichen Freiflächen oder im Gemeindebau für alle Wiener*innen da und machen Lust auf mehr!

Alle Angebote gibt es unter www.vhs.at/sommer

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at