Einladung: Aktion zu Mastrindern auf Vollspaltenboden in Wr. Neustadt

Lebensgroße Stierfiguren auf Vollspaltenboden und auf Stroh – VGT zeigt die Praxis der Vollspaltenboden Rindermast und die mögliche Alternative.

Wr. Neustadt (OTS) -



Aktion zu Mastrindern auf Vollspaltenboden in Wr. Neustadt



Der Vollspaltenboden ist eine Tierquälerei. Ein Leben lang auf

steinharten, scharfkantigen Betonspalten! Nicht nur für Schweine,

sondern auch für Rinder, deren Leben in der Mast bis zu 2 ½ Jahre

beträgt, also gut 5 x so lange wie Schweine. Der VGT möchte mit

dieser Aktion, in der zwei lebensgroße Stierfiguren jeweils auf

einem echten Vollspaltenboden und auf Stroh präsentiert werden, auf

das Leid der Mastrinder auf Vollspaltenboden hinweisen.



Datum: 15.6.2023, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Wiener Straße 9-11, 2700 Wiener Neustadt



Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Obmann und Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at