AVISO: Greenpeace-Aktion - “Betonlawine stoppen! Jetzt Boden schützen”

Umweltschutzorganisation protestiert mit Betonmisch-LKW vor Landwirtschaftsministerium gegen Bodenverschwendung - Greenpeace fordert 2,5 Hektar-Ziel in Bodenstrategie

Wien (OTS) - Am Montag, den 19. Juni 2023 protestiert Greenpeace mit einem Betonmisch-LKW vor dem Landwirtschaftsministerium gegen die Politik der Bodenverschwendung in Österreich. Anlass ist die am Dienstag stattfindende österreichische Raumordnungskonferenz, in der über die von ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig vorgelegte Bodenstrategie abgestimmt werden soll.

Im Jahr 2022 lag der Bodenverbrauch in Österreich bei 13 Hektar täglich. Das in der Regierungsvereinbarung festgelegte Ziel von 2,5 Hektar pro Tag ab 2030 liegt also in weiter Ferne. Greenpeace fordert von Bundesminister Totschnig, dieses Ziel verpflichtend in die österreichische Bodenstrategie aufzunehmen. Denn nur durch echte Maßnahmen zur Reduktion des Bodenverbrauchs kann die Betonlawine gestoppt und unsere kostbaren Böden geschützt werden.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein zum:

Foto- und Videotermin “Betonlawine stoppen! Jetzt Boden schützen” Datum: Montag, 19. Juni 2023

Zeit: Pünktlich um 08:30

Ort: Stubenring 1, 1010 Wien (Treffpunkt vor Café Ministerium, Georg-Coch-Platz 4, 1010 Wien)

Für Interviews steht vor Ort Olivia Herzog, Biodiversitäts-Expertin von Greenpeace in Österreich, zur Verfügung.

Wir bitten um Anmeldung und freuen uns über Rückfragen.

Rückfragen & Kontakt:

Stella Haller

Pressesprecherin

Greenpeace in Österreich

Tel.: + 43 (0)664 8817 2209

E-Mail: stella.haller @ greenpeace.org