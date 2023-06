Shanghai Electric enthüllt den Dual-Carbon-Aktionsplan auf der ersten Carbon-Neutrality-Expo in Shanghai

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der umfassende Aktionsplan konzentriert sich auf den Aufbau von Fähigkeiten, die systematische Lösungen für Anwendungsszenarien bieten, die zu einem umweltfreundlichen Planeten beitragen.

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) präsentierte jüngst seinen beeindruckenden Dual-Carbon-Aktionsplan auf der Eröffnungsveranstaltung der Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements (Carbon Neutrality Expo), der ersten Ausstellung zur CO2-Neutralität in China. Der Plan enthält bahnbrechende und umfassende Lösungen für eine neue Art von Energiesystemen sowie dreidimensionale Lösungen für CO2-freie Industrieparks.

Er umfasst die systematischen Maßnahmen von Shanghai Electric und die strategische Planung, zur Optimierung und Modernisierung seiner Unternehmensstruktur in verschiedenen Kohlendioxidemissionsbereichen mit dem Ziel, die dualen CO2-Ziele des Unternehmens auf der Grundlage seiner eigenen Geschäftstätigkeit zu erreichen. Zu den Endzielen gehören eine 70-prozentige Verringerung der Kohlendioxidemissionen pro BIP-Einheit bis 2030 im Vergleich zum Stand von 2020, das Erreichen der Kohlenstoffneutralität bis zum Erreichen des Spitzenwerts der Kohlenstoffemissionen und das Erreichen der vollständigen Kohlenstoffneutralität der Wertschöpfungskette bis 2055.

Der Aktionsplan von Shanghai Electric, konzentriert sich auf zwei große Anwendungsszenarien: die „umfassende" neue Stromsystemlösung und die „dreidimensionale" Lösung für CO2-freie Industrieparks. Durch drei Hauptpfade, nämlich die Umstellung auf grüne Prozesse, die Substitution von grünem Strom und ein grünes, intelligentes Lieferkettenmanagement sowie die drei Pfade der Energiesubstitution, der Verbesserung der Energieeffizienz und des Ressourcenkreislaufs will Shanghai Electric robuste Plattformen für kohlenstoffintensive Technologien, industrielle Innovation und industrielles Kapital aufbauen und entwickeln. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Optimierung und Modernisierung der Industriestruktur zu beschleunigen.

Im Aktionsplan führt Shanghai Electric die folgenden Testfälle der kohlenstoffarmen Umwandlung traditioneller Energie und der Erforschung von Entwicklung und Anwendung sauberer Energie an:

Kohleenergie – Shanghai Electric hat ein Produktsystem für die Energieerzeugung aus Kohle entwickelt, das kontinuierlich globale Rekorde für den geringsten Kohleverbrauch gebrochen hat. Der ultra-superkritische Block mit sekundärer Zwischenüberhitzung im Kraftwerk Datang Dongying mit einer Leistung von einer Million Kilowatt hat einen Wirkungsgrad von 49,4 Prozent erreicht, wodurch der Kohleverbrauch auf 248,86 g/kWh gesenkt werden konnte und neue Maßstäbe für den weltweit niedrigsten Kohleverbrauch gesetzt wurden.

Pumpspeicherung – Der fünfte Block des Pumpspeicherkraftwerks Changlongshan im Kreis Anji in der Provinz Zhejiang wurde offiziell an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen. Dieses Kraftwerk verfügt über einen Nennwasserkopf von 710 Metern und eine Wendeeinheit mit einer Leistung von über 300 MW und ist damit das erste seiner Art weltweit.

Windkraft – Shanghai Electric dominiert seit acht Jahren den Offshore-Windkraftmarkt in China und hat weltweit Anerkennung gefunden. Das Unternehmen hat das weltweit größte kommerzielle Windkraftprojekt mit einer Kapazität von Einzelgeräten und das Projekt mit dem größten Windturbinendurchmesser erfolgreich abgeschlossen.

Solarenergie – Shanghai Electric ist in der Lage, mit 100 Prozent erneuerbarer Energie rund um die Uhr kontinuierliche Stromerzeugung zu erreichen. Das Unternehmen verfügt über die weltweit größte individuelle Kapazität von konzentrierten Solarenergie (CSP)- und Photovoltaik (PV)-Anlagen. Das 950-MW-CSP-Projekt in Dubai erzielt einen durchschnittlichen Strompreis von 7,3 US-Cent/kWh und reduziert die Kohlendioxidemissionen um 1,6 Millionen Tonnen jährlich.

Lithium-Ionen-Akku-Energiespeicherung – Shanghai Electric hat umfassende Anwendungen von lithium-Ionen-Batterien in verschiedenen Szenarien demonstriert, darunter netzseitige, benutzerseitige und Stromerzeugungsapplikationen. Das Unternehmen hat Pionierarbeit für das gemeinsame Energiespeichermodell auf der Netzseite geleistet.

Flüssigkeits-Durchfluss-Energiespeicherung – Shanghai Electric verfügt über eine Reihe von Stapel-, Elektrolyt- und Systemmodulen mit modularen Design-, Fertigungs- und Engineering-Bereitstellungsfähigkeiten. Diese Lösungen wurden unter anderem nach Europa, Japan und Australien exportiert.

Wasserstoffenergie – Shanghai Electric deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Wasserstoffenergie ab, einschließlich Produktion, Lagerung und Tankstellen von Wasserstoff sowie Konzeption und Produktion von Gasturbinen für Wasserstoffmischungen.

Centralized Digital Intelligence Platform – Die industrielle Internetplattform SEUnicloud 2.0 von Shanghai Electric ermöglicht Digitalisierung und zentralisierte Steuerung. Es dient als Grundlage für zentralisierte Steuerung auf Bahnhofsebene, den Bau virtueller Kraftwerke und die integration in Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Darüber hinaus zeichnet sich Shanghai Electric durch Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Service von schweren Gasanlagen, Kernenergieanlagen, integrierten Lösungen für die Stromübertragung und -verteilung sowie umfassenden Lösungen für intelligente und integrierte Systeme aus.

Bei den Lösungen für kohlenstofffreie Industrieparks konzentriert sich Shanghai Electric auf Aspekte wie die Planung und den Bau grüner Industrieanlagen, die dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien, digitalisierte grüne intelligente Produktionslinien, industrielle Antriebs- und intelligente Steuerungssysteme, Kernprodukte, den Bau intelligenter Gebäude, intelligente Betriebs- und Gesundheitsmanagementplattformen für den Schienenverkehr, die Meerwasserentsalzung und die parkweite Umstellung auf Recycling.

Shanghai Electric wird weiterhin seine umfassenden Vorteile in der High-End-Ausrüstungsindustrie nutzen und mit Institutionen der Industriekette zusammenarbeiten, um eine grüne Transformation und Modernisierung voranzutreiben. Mit einer 120-jährigen Geschichte spielt Shanghai Electric eine entscheidende Rolle als nationale Säule der Industrie und hat sich zum Ziel gesetzt, die globale industrielle Entwicklung durch Technologie und Innovation zu fördern und so zu einem besseren Leben aller beizutragen.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen, intelligenten Systemlösungen in Industriequalität. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt vertreten und widmet sich der intelligenten Energieversorgung, der intelligenten Fertigung und der Integration von digitaler Intelligenz. Mit dem Fokus auf kohlenstoffarme Entwicklung und digitale transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric bestrebt sein, ein führendes Unternehmen im Streben nach einem Höchstmaß an Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu sein und die Kohlenstoffneutralität vor 2060 zu erreichen, die Produktion neuer Energiegeräte und die Lokalisierung von High-End-Ausrüstungen unter Nutzung der unbegrenzten Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern zu nutzen.

