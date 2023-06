SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler mit 100 Prozent zum SPÖ-Klubvorsitzenden gewählt

Babler präsentiert neue Klubführung mit gf. Klubobmann Philip Kucher, Stellvertreterinnen Julia Herr, Eva-Maria Holzleitner – „Comeback der Sozialdemokratie startet jetzt“

Wien (OTS/SK) - Die Vollversammlung des SPÖ-Parlamentsklubs hat am Dienstag den neuen Klubvorsitzenden und das neue Team der Klubführung gewählt. SPÖ-Parteichef Andreas Babler erhielt als neuer Klubvorsitzender 100 Prozent der Stimmen. Zum geschäftsführenden Klubobmann im Nationalrat wurde Abgeordneter Philip Kucher gewählt, als geschäftsführende Stellvertreterinnen die Abgeordneten SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Julia Herr. Alle drei erhielten über 90 Prozent der Stimmen in der Klubvollversammlung. Andreas Babler sprach von einem „Team der besten Köpfe“: „Ab heute sind wir wieder eine Partei. Mit diesem starken Team werden wir das Comeback der Sozialdemokratie auch im Parlament umsetzen.“ ****

Babler kündigte erhöhten Druck auf die Regierung an, „damit endlich der Teuerungswahnsinn bekämpft wird“. „Wir werden die Regierung in die Pflicht nehmen, die bisher und auch in der morgigen Nationalratssitzung nichts Strukturelles gegen die Teuerung tut und die Menschen zu Bittstellern macht.“

Philip Kucher zeigte sich überwältigt über das Vertrauen, das er mit seiner Wahl bekommen hat. Mit Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner gebe es ein „Team im besten Sinn des Wortes – uns verbindet die Begeisterung, wir glauben an eine starke Sozialdemokratie und daran, dass die SPÖ Sprachrohr ist für jene, die es sich nicht selbst richten können“.

Auch Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner zeigten sich voll motiviert für die gemeinsame Arbeit im Parlament. Holzleitner: „Die SPÖ kämpft für ein gutes Lebens für alle, für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit.“ Ausdrücklich betonten sie die Solidarität der SPÖ mit den fast 2.000 Mitarbeiter*innen von KIKA/Leiner, die trotz Millionen an Corona-Hilfsgeldern gekündigt wurden. „Hier wird die SPÖ dranbleiben, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, kündigte Herr Initiativen im Parlament an.

Hier die Ergebnisse der heutigen Wahlen in der Klubvollversammlung:



Klubvorsitzender Andreas Babler: 100 Prozent

GF-Klubobmann Philip Kucher: 91,1 Prozent

KO-Stellvertreterin Julia Herr: 97,8 Prozent

KO-Stellvertreterin Eva-Maria Holzleitner: 97,8 Prozent

Zu Mitgliedern des Klubpräsidiums wurden außerdem die Abgeordneten Jörg Leichtfried, dem Babler für seine bisherige Tätigkeit als Vizeklubchef besonders dankte, sowie Jan Krainer gewählt.

LINK zum Foto der neuen Klubführung: https://tinyurl.com/bddwb7xv

