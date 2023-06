SPÖ Kärnten – Volle Unterstützung für Babler´s Personalentscheidungen aus Kärnten

Kaiser, Sucher: Neues Powerteam verfügt über gute Breite und macht Generationenwechsel sichtbar. Mit Philip Kucher als geschäftsführenden KO bekommt Kärntens Stimme noch mehr Gewicht

Klagenfurt (OTS) - Volle Zustimmung für die heute vom neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler präsentierten und in den Bundesgremien beschlossene personelle Erneuerung kommt von der SPÖ-Kärnten.

„Wir gratulieren Andreas Babler zur hervorragenden Personalauswahl und allen neuen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern zu ihren neuen Aufgaben. Die SPÖ mit Andreas Babler hat nach dem emotionalisierenden und motivierenden inhaltlichen Neubeginn nun auch einen erfrischenden sichtbaren Generationenwechsel eingeleitet“, betont SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser, der via Video an den heutigen Sitzungen teilgenommen und für die SPÖ-Kärnten seine Zustimmung zu den Personalentscheidungen gegeben hat.

Für alle neu besetzten Positionen und Funktionen wurden Menschen betraut, die wie Andreas Babler für die Ideale und Werte der Sozialdemokratie mit echter Leidenschaft brennen. „Gemeinsam wird die SPÖ ein Comeback an die Spitze schaffen. Gemeinsam müssen wir das schaffen. Österreich, die große Mehrheit der Bevölkerung, die von der Bundesregierung mit ihren Sorgen und Ängsten sträflich im Stich gelassen wird, braucht eine starke und geeinte SPÖ, die sich konsequent für fairere und gerechtere Lebensbedingungen stark macht“, betont Kaiser. Besonders freue ihn, dass mit Philip Kucher, ein Kärntner für die wichtige und öffentlichkeitswirksame Funktion des geschäftsführenden Klubobmannes des SPÖ-Parlamentsklub ausgewählt wurde. „Philip hat schon als Gesundheitssprecher und stellvertretender Klubobmann mit starken Auftritten und emotionalen Reden aufgezeigt und begeistert“, so Kaiser. Mit Kucher erhalte auch Kärnten auf Bundesebene noch mehr Gewicht, werde er die SPÖ-Kärnten und das Bundesland mit starker Stimme bestens vertreten.

Wie Kaiser gratuliert auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher dem neuen Team mit Philip Kucher: „Andi Babler hat ein Team zusammengestellt, dass die beste Mischung aus jugendlicher Frische, erfahrener Expertise und brennender sozialdemokratischer Leidenschaft darstellt. Ich bin überzeugt, dass mit diesem Team und mit Andi Babler an der Spitze die SPÖ wieder zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammenwachsen kann und wird, die den Weg zurück an die Spitze und in das Bundeskanzleramt schaffen kann.“

Wie wichtig und notwendig ein Comeback der Sozialdemokratie ist, werde unter anderem beim Skandal um den Verkauf der Kika/Leiner Gruppe deutlich: „Das stinkt zum Himmel! Es braucht eine schonungslose Aufklärung des mutmaßlichen ÖVP-FPÖ-Skandal-Deals um den Verkauf durch Rene Benko und dessen auch auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erzielten Gewinn von hunderten Millionen Euro bei gleichzeitigem Jobverlust für fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Sucher abschließend.

